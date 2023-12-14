126个药品进入国家医保药品目录

本报北京12月13日电 记者邱玥从国家医保局13日召开的新闻发布会获悉，2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作已完成。经调整，共有126个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录。

据介绍，共有143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达3088种，其中西药1698种、中成药1390种，中药饮片仍为892种。

据了解，国家医保局成立以来，已连续6年开展药品目录调整工作，累计将744个药品新增进入国家医保药品目录，同时将一批疗效不确切、临床易滥用的或被淘汰的药品调出目录，引领药品使用端发生深刻变化。

中国药学会相关统计结果显示，2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到积极改善。同时，创新药进入医保速度明显加快，常用药品价格水平显著下降，重大疾病和特殊人群用药保障水平大幅提升，显著降低了群众用药负担。

新版国家医保药品目录以及国家医保谈判药品配备情况，可以在国家医保局微信公众号、国家医保局官方网站查询。