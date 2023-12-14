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慢性前列腺炎八问八答 教你守护男人“生命腺”

2023年12月14日08:33 来源：人民网

编者按：在繁忙的生活中，许多男性朋友常常会忽视前列腺的健康。前列腺作为男人的“生命腺”，有哪些问题容易让他们产生困扰？应该怎样做好预防？这里一次说清楚。

(责编：郝帅、吕骞)




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