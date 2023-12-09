冬日暖身，先让脾胃暖起来

中医一直注重呵护脾胃，视之为后天之本，气血生化之源，气机升降之中枢。脾胃强健，则气血充盛，病邪难侵。中医理论认为“脾喜润而恶燥，胃喜暖而恶寒”。冬天自然干燥，冷气侵袭，脾胃尤易受伤，进而导致气血生成不足，引发其他疾病。这时候，一些人看中医时会被说是脾胃不和、脾虚有湿等等。那么中医说的脾胃究竟是什么？有什么作用？我们该如何养好脾胃？

1.中医讲的脾胃是什么

中医所说的脾胃和西医所说的脾脏、胃既有区别又有相似。西医的脾脏是人体内最大的淋巴器官，同时又是储血器官，并具有破坏衰老的红细胞，能够吞噬致病微生物和异物，产生白细胞和抗体。胃是一个由黏膜、黏膜下层、肌层和浆膜层不同组织结构形成的袋状消化管，具有受纳食物、分泌胃液和内分泌的功能。

中医所说的脾、胃是脏腑学说中的五脏、六腑之一，脾、胃都位于膈下中焦，它们互为表里。其中胃的作用是收纳和腐熟水谷，这和西医基本一致，特点是以通降为顺。脾的作用是运化，包括对饮食物的消化吸收和运输以及对水液的吸收转输和布散；脾主升清；脾主统摄血液于脉中。简言之，脾胃是人体内能量转化的中枢，可以直观地理解为身体里的一个“小锅炉”。通过这个“小锅炉”，我们把各种食物转化成能量，并将“水谷精微”，也就是身体内各种有用物质，散布到全身各处，使“清气上升、浊气下降”。我们的生命活动完全依赖于这个能量转化中枢，所以脾胃才被称为后天之本，它的正常运转对我们非常重要。

不同人的脾胃功能为何会有强弱之分？还是将脾胃比作“小锅炉”，我们知道，锅炉燃烧的好不好一方面和所用的燃料有关，另一方面和火种有关。如果锅炉里放的是干木柴，用一个大火把去点燃，那么锅炉很快就会充分燃烧起来，这个火把就是我们从父母那里继承来的“火种”，中医叫做“先天之精气（肾为先天之本）”，干木柴就是我们后天提供给“小锅炉”（脾胃）的燃料（食物）。如果锅炉里放的是受潮的稻草，用一个小火柴去点燃，那么锅炉燃烧的就没那么旺，这个“小火柴”也是我们从父母那里继承来的，再加上后天提供给脾胃的“燃料”存在问题，就会对脾胃后天运转带来影响。要知道，代表能量转化中枢的这个“小锅炉”——脾胃，一经起用就会伴随我们一生。

2.脾胃出问题可能和这些有关

中医讲病因有“三因说”，即将病因分为外因、内因、不内外因三类。其中外因是指风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪，内因是指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化，不内外因包括饮食所伤、劳逸太过、外伤及虫兽所伤等。

外因中的寒邪（冬季常见）、暑邪（独见夏令）、湿邪（见于长夏，即夏秋之交）都容易直接影响到脾胃，导致脾阳受损、升降失常、运化无权，引起腹部冷痛、呕吐腹泻、大便黏滞等症状。

外因中的怒伤肝，使肝气横逆，肝气可乘脾犯胃，导致食欲不振、恶心呕吐、肠鸣腹泻等不适。思虑太过会伤脾，出现食欲不振、脘腹痞满、大便溏泄、倦怠乏力、心悸、失眠、多梦等表现。临床中，七种情志则多导致肝、脾病症。

不内外因中的饮食所伤，主要见于饮食没有节制、饮食不够清洁、偏食挑食3种情况。以上饮食失宜的问题主要是损伤脾胃，进而导致脾胃升降失常，聚湿、生痰、化热又累及其他脏腑或导致其他疾病。

劳逸太过中的劳神可以损伤脾气，过度安逸容易使人气血运行不畅，脾胃功能减弱，《黄帝内经》说的“久卧伤气”就是这个道理。

3.如何呵护好我们的脾胃

首先，要注意根据季节气候安排好我们的生活起居。《黄帝内经》中的“阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。”就是告诉我们，如果生活不遵循天地运行和季节气候的规律，就容易生病。

具体来说，风是春季的主气，春季要多注意防止风邪致病，俗语说“春捂秋冻”，意即春季别过早把厚衣服撤掉，以防受风邪致病。有的年轻人会说：“你看春天我早早就换了薄衣服，不也没感冒生病吗？”殊不知，年轻时身体强壮抵抗力强，但日常如果不注意，年老就容易患病。寒是冬季的主气，冬季容易出现寒邪致病，所以冬天一定要注意防寒保暖。暑是夏季的主气，暑邪致病只有夏天才能见到，暑作用于人体可导致“中暑”，大家肯定都知道夏季防暑，但我更想提醒的是，夏季暑天一定不能太贪凉，不能把空调温度调得过低，不能贪吃冷饮、西瓜，否则会寒（凉）伤脾胃。湿是夏秋交替季节的主气，夏秋之交容易湿邪致病，要尽量避免涉水淋雨，避免居住在过于潮湿低洼的地方。

此外，注意调摄好自己的情志，也就是要注意调整和放松精神状态。现代人工作生活压力比较大，可以通过不同方式做好自我调整。具体做法因人而异，喜欢安静的，可以画画、写字、下棋、阅读、钓鱼等等；喜欢热闹的，可以去看电影、跳舞、逛街等等。我想推荐的调摄方式是运动，运动不但可以放松精神，还能促进气血运行，增强脾胃功能。运动方式也是因人而异，年轻人可以选择跳绳、跑步、游泳、健身等方式；老年人可以选择健步走、广场舞、太极拳、八段锦等等。要注意的是，运动，一是要坚持，二是要循序渐进。

关于饮食，我们要规律、适量、丰富，做到“三减三健”。现代人生活节奏快、饮食不规律、口味偏重，这些都容易引起脾胃功能减弱或紊乱，建议大家按时三餐、每餐吃到八成饱、每顿饭荤素搭配、种类尽量丰富。很多朋友喜欢吃夜宵，但晚上脾胃应该和我们身体的其他脏腑一样得到休息，可如果还让它加班工作，很容易被累病！国家卫健委启动的“三减三健”专项行动，就是倡导健康生活方式，其中“三减”指的是减少盐类摄入、减少糖类摄入、减少油脂摄入；“三健”指的是倡导健康口腔、倡导健康体重、倡导健康骨骼。这些对控制高血压、高血脂、糖尿病等慢性病非常有益。

特别要注意，如果有胃胀、腹胀、食欲不振，容易打嗝嗳气、反酸烧心、胸闷恶心、大便发黏或溏泻而不爽，或者近期出现进行性加重的消化不良症状、吞咽困难、消瘦、黑便、贫血、腹部肿块、黄疸、水肿等症状，务必及时到医院就诊。

防病比治病更重要，只有平时注意好饮食起居、调畅情志、加强运动，把脾胃养得壮壮的，保护好“后天之本”，才能尽情享受属于我们的健康明天。

（作者：王凤磊，系北京中医药大学东直门医院通州院区脾胃病科副主任医师）