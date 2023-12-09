做好这几点，关节更强壮

近期气温骤降，到医院就诊的颈肩疼、腰腿病患者明显增多。肩颈关节、腰腿关节等是冬天最受关节炎影响的部位。中老年人以及长期缺乏锻炼的职场人更易中招。这是因为天气转冷，血管收缩，血液循环变差，导致骨骼或局部组织供血不足、淋巴回流系统受阻，从而出现局部组织水肿、关节僵硬疼痛等症状，如果症状长期得不到有效控制，还会造成运动功能受限。

关节炎作为一种关节发生退行性变化而导致的疾病，不仅仅是骨的改变，也包括关节骨周围的滑膜、韧带、肌肉等软组织的改变。虽然关节会随着年龄的增加而逐步老化，但通过合理使用、适度强化的锻炼以及关节保护设备的使用，能够让关节长期保持一个良好状态。

如何预防关节炎？首先是合理的运动，包括运动形式与节律。尽量避免爬楼梯、爬山、深蹲这些对关节压力较大的活动，运动模式的选择上更推荐一些中等强度的运动，诸如散步、慢跑、游泳、骑自行车等；在运动节律上推荐养成运动习惯，避免“冲击剂量”体育锻炼，特别是步入中年以后，长期伏案工作的朋友，一次突然的“大剂量”运动会对关节造成严重伤害。

其次是对负重的控制，包括自身的体重控制与负重。建议保持合理的体重，否则会对关节带来直接压力，但是也不能过于瘦弱，薄弱的肌肉会让关节容易受到损害。在日常生活中，建议减低负重，很典型的例子就是老年人买菜，十几斤的菜拿回家对关节是非常大的挑战，可以使用手拉车。对年轻人来说，如果出现关节不舒服，也要注意避免负重。

最后要对关节进行强化。每个人体质不同，对关节影响也不同，需要针对个人体质进行强化，让关节更为强壮。根据《骨关节炎诊疗指南(2018年版)》推荐，日常可以做一些小动作保护膝关节，比如直腿抬高、静蹲训练等，这些活动就是在强化关节周围的肌肉，而强壮的肌肉可以使关节更稳定，不容易受到伤害。同时，还可以在活动时使用护膝、髌骨带等防护用具，这些设备的使用也同样会让关节更稳固。只有稳固的关节才能进行符合关节形态的合理运动，不稳定的关节在运动过程中会出现反常活动，对关节造成损伤。

门诊中总有人咨询，关节咔咔响就是关节炎吗？其实不然，一般情况下关节处的弹响都属于生理性弹响，特别是年轻人那种不伴有疼痛的弹响，很可能是韧带摩擦或关节结构之间位置突然压力改变发出的声音，是正常现象。当稍微年长的人群出现伴随关节疼痛、活动受限的弹响时，就要考虑关节炎的可能，建议到医院就诊。

也有人问，不穿秋裤会得关节炎吗？其实现在医学研究表明，天气冷并不会导致关节炎，只是天气冷会让关节炎的症状更加明显，所以天气冷不穿秋裤并不能和关节炎画上等号。只是有关节炎的患者，天冷时血管收缩，不利于血液循环和肌肉等软组织发挥功能，容易加重关节炎，所以建议患有关节炎的人做好保暖工作。

还有一种误区，人们认为得了关节炎就不能运动了，这是不对的，不运动反而会导致肌肉萎缩和骨质疏松，对关节不利。只要适量、正确的运动，在不增加磨损的情况下增强肌肉力量，不仅不会加重软组织的损伤或关节炎症，还会加强关节的稳定性，预防关节软骨的进一步损伤，减轻关节炎的症状，延缓关节功能退化。

对于关节炎患者，补钙要适量。与骨质疏松不同，骨关节炎的本质是关节表面的软骨发生退变、磨损，而不是缺钙。补钙对于治疗骨关节炎有一定帮助，但只起到辅助作用。老年人、绝经期女性可以适当补钙，不仅可以预防骨质疏松，对延缓关节功能退化和减轻骨质疏松骨痛也有一定帮助。（本报记者崔兴毅采访整理）