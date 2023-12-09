走到患者身旁，近点，再近一点

春夏秋冬更迭不息，从一名普通护士到重症医学科护士长，再到全院1600多名护士的大管家，燕尾帽上流淌过的青春与汗水见证了我33年来在护理一线的点点滴滴。经过老年科、骨科、神经内科、重症医学科等临床一线不断锤炼，我逐渐成长为一名重症护理的熟手，尽管岗位和职责不断变化，但始终未变的是那份想要靠近患者、全心全意为患者服务的初心。

护理工作充满挑战，要求我们具备敏锐的观察力、果断的判断力和过硬的抢救技能。很多次，我在惊心动魄的抢救现场目睹生命的脆弱与坚韧，这让我更加坚定了自己的护理理念：我们必须走到患者身旁，近点，再近一点。

在很多人眼中，护士的工作只是打针、输液、发药。但实际上，护理工作涉及的专业知识和技能正在不断凸显，因为“救死扶伤”的根本在于专业力量。为了更好地守护患者健康，我们必须深耕专业、不断创新。我和团队在山西开展了首例机械通气患者三腔营养管盲插技术；针对急性肾功能不全、急性呼吸窘迫综合征等危重患者，积极开展床旁血液净化、俯卧位通气技术；创新开展了危重患者“床旁一小时”查房模式……这些举措也带动了医院重症护理水平的提升。

我记得有一次，一个8岁的孩子因车祸导致多脏器严重受损，经历大小7次手术后送入ICU，我和团队为其定制了精细化方案。一次查房中，我发现孩子腹股沟伤口处有出血，根据经验判断可能是股动脉破裂。我一边让护士加压止血、抗休克，一边紧急联系手术。经过抢救，孩子最终转危为安。

除了专业护理之外，我对我们的护理队伍提出了更高的要求：不仅要具备过硬的专业技能，还要在护理的过程中时时注重人文关怀，必须用爱心与专业，全力为患者解除病痛。曾经一位患有渐冻症的老大爷，需要每两小时做一次翻身拍背，每次需要拍300下，我们每日按照“全员交班、全程监管和全面覆盖”的护理机制工作，在患者戴呼吸机的10年间，没发生过一次护理并发症。

在ICU的病人，他们没有家属陪伴。我会告诉每个护士，不能因为患者昏迷，就忘了他是一个有血有肉有感情的人，我相信他们依然可以感知到外界的关爱与温暖。要跟他交流，给他关怀，他们一定能感受得到。

有幸获得第49届南丁格尔奖章，但这个荣誉不是我一个人的，而是属于山西护士、属于中国护士。

医疗护理的主战场虽然是在医院，但却又远远不止于医院。我们要在生命全周期、健康全过程中，充分发挥好护理的作用，真正守护老百姓的健康。

为了让南丁格尔精神得到更广泛的传承，我作为中国南丁格尔志愿护理服务总队山西医科大学第二医院支队队长，带领团队1600余名护士从医院走进社区、家庭、工厂、学校，传播健康理念，组织护理人员下社区75次，服务群众近3000人次，组织医院1800多位健康知识指导员开展“健康知识进万家”志愿服务活动，指导居民16万人次。

今年8月初，我走进太原市杏花岭区坝陵桥社区卫生服务中心，为现场的志愿者们展示了心肺复苏、AED（自动体外除颤仪）、海姆立克急救法等现场应急救护技能。我深知，这些技能对于每一个人来说都至关重要，它能在关键时刻挽救生命。

为了让志愿护理服务在基层医疗服务中发挥更重要的作用，我参与并协助了坝陵桥社区卫生服务中心南丁格尔志愿护理服务支队的成立工作。我相信，这一山西省首支在基层成立的南丁格尔志愿护理服务队，将更好地为三晋百姓的健康保驾护航。

择一事，终一生。未来，我将继续用我所掌握的医疗技能和知识，为提升基层医疗服务质量而努力，把南丁格尔精神传播到人民最需要的基层，为建设更美好、更健康的中国贡献一份力量。

（本报记者李建斌 本报通讯员王婕采访整理）