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健康“医”点通

今日大雪 养生谨记“三宜三防”

人民网记者 闫妍

2023年12月07日09:10 来源：人民网

今日，我们迎来入冬后第三个节气——大雪。大雪时节，天气寒冷，阳气潜藏、阴气盛极，万物活动趋向休止。那么，大雪时节该如何养生呢？就此人民网记者采访了天津市第一中心医院中医科主任刘纳文。


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(责编：杨虞波罗、高雷)




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