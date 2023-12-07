衡量人体器官老化的血检方法问世

科技日报北京12月6日电 （记者张梦然）《自然》杂志6日发表的一篇生物科学论文首次提出了一种新方法分析人体器官的老化，其可更好地预测疾病风险和老龄化影响。这项对逾5000人的调查分析显示，其中近20%的人表现出某一器官明显加速老化，这表明可能存在器官特异性疾病，或增加其死亡风险。

老化造成组织结构和功能衰败，使大多数慢性病风险快速上升。此前动物研究表明，老化在不同个体之间和同一个体各器官之间都有所不同，但还不清楚这在人类中是否适用以及对老化相关疾病的影响，也不清楚人体器官如何随着年龄发生分子改变。

鉴于此，美国斯坦福大学研究团队此次评估了来自特定器官的人类血浆蛋白的水平，衡量活着的人不同器官的老化差异。利用机器学习模型，团队分析了5676名成年人在生命周期中11个主要器官（心脏、脂肪、肺、免疫系统、肾脏、肝脏、肌肉、胰腺、大脑、脉管系统和肠道）的老化情况。在评估器官年龄后，他们发现有20%的人表现出一个器官加速衰老，1.7%的人显示出多器官的衰老。

研究团队发现，器官加速老化使死亡风险增加20%—50%，而且特定器官疾病与器官更快老化有关。心脏加速老化的个体发生心力衰竭的风险增加250%。此外，大脑和血管的加速衰老可预测阿尔茨海默病的进展，与磷酸化tau蛋白（该疾病的主要诊断标志物）的预测性一样强。

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就像汽车、房屋一样，人体各部分衰老的速度其实各不相同。本研究中，科学家利用血液测试，为人体11个关键器官、器官系统或组织分别给出了不同的老化数据。这使人们可以通过监测表面上健康的人的各个器官状况，发现他们体内正在加速衰老的器官。如能在更大规模人群中重现这一研究发现，则可以在人们生病之前，提前对其干预治疗。同时，也有望为人类带来新的药物靶点。