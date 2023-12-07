气候变化引发三大健康危机

稍早时间出版的《柳叶刀·健康和气候变化倒计时2023》发布报告称，气候变化正使人们的健康状况恶化，甚至夺走人们的生命。鉴于此，12月3日，在迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）专门讨论了气候变化对健康的影响。这是联合国气候大会首次举办类似研讨会。

英国《自然》网站也在12月1日的报道中强调称，气温上升加剧了传染病的传播速度，并导致粮食不安全。

热浪夺走生命

世界气象组织警告称，预计本世纪热浪频率、强度和持续时间将增加，全球需做好准备应对更强烈的热浪。世界气象组织研究极端高温的高级顾问约翰·奈恩表示，自20世纪80年代以来，北半球持续长时间的“同步热浪”增加了6倍，这种趋势没有减弱迹象。热浪将对人体健康和民众生活产生相当严重的影响。

清华大学地球系统科学系蔡闻佳教授接受《自然》采访时指出，每年都有人死于气候变化引起的热浪。高温会增加人们罹患心血管疾病以及中暑的风险，因为无法通过出汗来调节体温，可能导致人们出现多器官衰竭甚至死亡。

蔡闻佳强调，65岁以上老人最容易受到极端高温的影响。老年人很难让自己降温，因为他们的汗腺对来自大脑的化学信号不太敏感，他们也更有可能罹患心血管疾病。

据《柳叶刀·健康和气候变化倒计时2023》报告估计，与2000—2005年相比，2017—2022年非洲65岁以上死于极端高温的人数增加了11%，欧洲和中美洲同期则分别增长了8.8%和7%。

蔡闻佳还指出，一岁以下的婴儿也极易受到酷热的影响，因为他们的体温调节系统尚未完全发育成熟。

奈恩表示，由于城市化、极端温度、人口老龄化，高温已成为一个迅速增长的健康风险因素。当务之急是调整基础设施以抵御持续高温，并提高弱势群体对风险的认知。

疟疾传播范围更广

全球变暖也会导致传染病向新地区蔓延。以疟疾为例，它由恶性疟原虫和间日疟原虫引起。当携带疟原虫的疟蚊叮咬人类时会将其传给人类，温度升高有助这些蚊子繁殖并产卵。

西班牙巴塞罗那超级计算中心的气候和健康科学家瑞秋·洛威和马丁·洛特·巴蒂斯塔估计，在1951—1960年间，在曾经因为过于干燥或寒冷而无法传播间日疟原虫的地区中，10%的地区在2013—2022年间变得适合疟疾传播，约17%以前不适合间日疟原虫生活的地方变得适宜其生活。

气候变暖也加快了登革热、寨卡和基孔肯雅等病毒性疾病的传播速度，并扩大了有害弧菌的传播范围。世界卫生组织此前警告称，全球登革热病例的数量可能达到历史最高水平，原因是全球变暖导致蚊子的地理分布不断扩大。

洛威指出，干旱加剧、海平面上升、清洁水供应减少等也为病原体创造了更大范围的滋生地，尤其在中低收入国家。此外，气候变化、土地利用变化和农业实践的结合会增加疾病从动物传播给人类的风险，也会导致流行病暴发。

联合国政府间气候变化专门委员会2022年的一份报告中称，病媒传播疾病的发病率正在上升，原因是病媒的地理分布范围扩大，繁殖能力增强。同时，由于气候变化，动物和人类疾病正在新的地区出现。

干旱影响粮食安全

随着全球变暖，越来越多人无法获得安全且有营养的食物。高温和干旱导致农作物死亡，极端天气事件意味着户外工作者无法工作，他们因此失去收入，买不起足以果腹的食物。欧洲地中海气候变化中心的环境经济学家修若·达斯古普塔指出，这是一个恶性循环：粮食不安全使人们更容易感染疾病，这会减少其工作量，导致他们的收入随之减少。

达斯古普塔和另一位环境经济学家、伦敦格兰瑟姆气候变化与环境研究所的伊丽莎白·罗宾逊利用过去的数据建立了一个数学模型，说明更频繁的热浪和干旱如何影响粮食安全。根据该模型，他们估计，与没有全球变暖的情况相比，2021年气候变化将使1.27亿人面临中度至重度粮食不安全。严重的粮食不安全意味着食物耗尽或一整天没有饭吃。

研究人员表示，如果能够帮助各国提高应对气候变化的能力，健康效益也将随之而来。

英国苏塞克斯大学气候科学家多米尼克·克尼维顿发现，在被归类为“高度发达”的国家，风暴和洪水事件造成的死亡人数从1990—1999年的平均每次86人，下降到2013—2022年的平均每次16人。克尼维顿指出，这种下降可能归因于当地应对气候变化能力的提升，例如限制高风险沿海地区的建设、建造防御结构以防止山洪暴发等。（记者 刘 霞）