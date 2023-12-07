中医如何治疗儿童呼吸道感染

冬季是呼吸道疾病高发季节。在治疗儿童呼吸道感染性疾病方面，中医有哪些招数？

北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群说，儿童急性呼吸道感染疾病是因为外邪侵入人体，导致机体脏腑功能失调、肺脏受损，出现发热、鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、咳痰等临床症状。中医讲究辨证论治，根据患儿不同的发病原因、不同的症状特点和不同的体质特征，辨证分型，精准治疗。在呼吸道感染的早期，患儿表现为发热、流涕、咽痛、咳嗽等症状，中医主要采用宣肺解表利咽的治疗方法，同时根据儿童的特点，配合相应适宜的中医外治方法，包括拔罐、刮痧、穴位推拿等。

吴力群说，冬季儿童呼吸道感染，常常会出现咳嗽的症状，部分儿童咳嗽咳痰的症状会持续很长时间。中医采用辨证论治的方法，内服外治，清解余邪、扶助正气、健脾化痰、止咳化痰。在疾病后期，如果咳嗽时间比较长，可以采用食疗的方法。比如咳嗽、痰多、痰白清稀的时候，可以用陈皮、生姜炖梨，新鲜梨洗干净，不要去皮，挖去梨核，在梨中间加入陈皮丝、生姜丝，放在碗中，隔水蒸，喝汤吃梨。如果孩子表现为干咳、少痰，则可用百合、川贝炖梨。

广东省中医院儿科主任杨京华说，有呼吸道感染的儿童，要注意营养均衡、清淡饮食。中医认为，“形寒饮冷则伤肺”。意思是说，如果进食了太多生冷的东西会对肺脏造成损伤。出现咳嗽的儿童，不要进食冷的饮料，也不要进食太多瓜果类食物。儿童的肺脏比较娇嫩，怕辛温燥热的食物，尽量不要摄入辣椒、炸薯条等食物，避免对肺脏造成进一步的损伤。中医认为，肥甘厚腻会伤脾胃。儿童的脾胃功能相对较弱，尤其是在生病期间，消化功能下降。所以，不要用太过苦寒的药物，也不要摄入太多寒性的食物，否则会导致阳气受损，病情加重。儿童如果胃口不好，谷芽、麦芽、山楂煲水服用，具有开胃健脾的作用，可以促进消化。另外，使用一些简单的小儿推拿方法，如捏脊、揉板门穴等，也可以促进脾胃功能恢复。

北京中医医院院长刘清泉说，儿童呼吸道感染以轻症为主，主要表现是上呼吸道感染。即使确诊为重症肺炎，中西医结合治疗也有很好的疗效，大部分预后良好。中医有一个重要的治疗原则就是“肺肠同治”，用通腑泄热的方式达到治疗肺炎的目的，从而阻断疾病的发展，同时也防止出现急性呼吸衰竭。

《 人民日报 》（ 2023年12月07日 13 版）