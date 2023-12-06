大雪：进补因人而异 这些体质人群需注意

大雪是农历二十四节气中的第21个节气，冬季的第三个节气，标志着仲冬时节正式开始。《月令七十二候集解》说：“大雪，十一月节，至此而雪盛也。”天气愈发寒冷，人体阳气内藏，中焦脾阳充足，此时“进补”能够使营养物质转化的能量最大限度地储存于体内，有助于来年体内阳气的生发。但人的体质有寒热虚实之分（点击测一测你是哪种体质），食物也有寒热温凉四性，如何根据个人体质辨识进补之法？大雪节气养生有什么注意事项？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·大雪篇）》为您进行解答。

平和质

忌五味偏嗜，不过食寒、热偏性食物即可，此时可适当进补温阳、热性的食物，如牛羊肉、生姜、肉桂、桂圆、韭菜、南瓜，龙眼莲子粥、大枣粥、黄精炖肉等。

湿热、痰湿体质

表现为大便粘滞、身体困倦、舌苔厚腻等，不宜多吃辛辣燥烈、大热大补的食物，忌火锅、油炸、烧烤，可以选择偏凉的平补食物，如鸭肉、鱼类、莲子、芡实、薏苡仁，赤小豆茯苓薏苡仁粥、白扁豆山药粥、萝卜竹荪老鸭汤等。

气虚、阳虚体质

表现为畏寒怕冷、手足不温、经常感冒、心悸胸闷、口淡不渴等，此类人群阳虚质宜适当增加温阳壮阳食物，以助脾肾阳气，如羊肉、虾、韭菜、胡桃肉、山药、桂圆肉、栗子、鸡肉，腰果山药羊肉汤、当归生姜羊肉汤等，平时少食生冷苦寒粘腻之品。

阴虚体质

表现为口干咽燥、干咳、口唇皲裂、皮肤干燥、大便干结等，宜食用甘润滋养之品，如芝麻、蜂蜜、豆浆、鸡蛋、牛奶、百合，黄精银耳百合羹、石斛老鸭汤等，少食燥热如辣椒、胡椒、茴香等食物。

此外，大雪时节，万物潜藏，养生也要顺应自然规律，收敛神气，起居调养宜以“藏”为要。冬时天地气闭，血气伏藏，人不可劳作汗出，发泄阳气，不适宜剧烈运动。总的来说，可通过养精神、调饮食、练形体、适寒温等进行综合调养，达到强身健体的目的。（本文由湖北省中医院肾病科专科主任、主任医师 金劲松进行科学性把关）

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