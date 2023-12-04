“通过MDT（多学科诊疗）的发展，让疾病诊疗更加精准化，提升诊疗服务水平。”12月2日，由人民健康及中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟联合组织的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”走进延安。来自全国各地的专家学者围绕MDT（多学科诊疗）相关工作展开经验交流。

延安大学附属医院副院长郑军表示，近年来，延安大学附属医院在相关政策的指导下，积极开展高水平医院建设，完善五大中心建设，围绕“以疾病为中心”的理念，将肿瘤多学科诊疗建设作为提升医院肿瘤疾病规范化和同质化的重要措施。希望在中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟的支持下，持续提升肿瘤防治水平，更好为区域内人民群众提供医疗服务。

延安大学附属医院副院长郑军发言

“多学科诊疗水平需在实践中不断提升。”北京大学人民医院胃肠外科主任、中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟主席叶颖江认为，多学科诊疗在中国的发展实属不易，但经过医疗卫生行业的努力，当前，多学科诊疗观念逐渐深入人心，并在全国各级医院陆续发展。多学科诊疗水平需要在学习、沟通、交流和实践中不断提升，进一步完善升级，为卫生健康事业发展提供更好助力。

《公立医院高质量发展评价指标》提出，提供医院“实施党支部书记‘双带头人’培育工程”，建立健全“双培养”机制以及党支部和党员发挥作用的情况。活动现场，多位专家学者围绕“双带头人”进行讨论分享，探讨“双带头人”制度对医院业务发展工作的影响。

“‘双带头人’概念丰富了‘肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目’系列活动的内涵。”叶颖江说，围绕“双带头人”话题，延安市卫生健康委体制改革科科长杨延甲、山东省肿瘤医院主任医师孙燕来、山西省肿瘤医院主任医师田小飞展开交流分享。

杨延甲介绍说，持续加强公立医院支部战斗堡垒作用，是延安打造医疗服务党建品牌的重要举措，如何持续加强党建与业务融合，打造医院党建品牌，是促进医疗服务水平提升工作的未来方向。

孙燕来认为，“双带头人”即是支部书记与科室主任“一肩挑”，这需要将业务发展与党建工作进行融合探索，结合艰苦奋斗的革命精神带动党员、培养党员，以精神动力促进党建与业务的共同发展。“‘双带头人’要求学科带头人不仅业务水平要过硬、政治素养也要合格，要以身作则带动年轻医师在业务能力与政治素养方面的共同发展。”田小飞说。

山东第一医科大学第三附属医院胃肠外科副主任鲁守堂以“MDT诊疗模式在临床实践中的应用价值”为题进行分享。他说，当前，疾病诊疗越来越精细化，通过多学科综合诊疗能为疾病诊断与治疗制定更合适的方案，减少误诊。多学科诊疗过程也为年轻医生提供了多学科系统学习的机会，有利于提升疾病诊疗能力。多学科诊疗需要由一个核心的专科来牵头协调，同时多个学科医生一起参与病例讨论，通过标准的流程和指南，发挥团队的作用，让患者能够得到更规范、更精准的治疗。

浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科副主任医师董彩霞进行MDT组织与经验分享。她认为，多学科诊疗模式缩短了诊断到治疗的时间，让患者不必奔波于各科室之间，让患者就医更便捷。同时，也促进了各科室临床医生相互间的交流沟通，提升各科室对于疾病的综合认知。董彩霞说：“成功的MDT应具备以下条件，包括固定会议室方便达到、固定时间、可操作的工作与提交流程、小组成员间无障碍的沟通、缺席者的替代人制度以及MDT协调者等。”随后，青岛大学附属医院主任医师刘自民、延安大学附属医院主任医师孙晓东围绕“MDT的组织与实施”进一步开展交流分享。

北京大学首钢医院胃肠外科副主任医师高庆坤进行病例分享

在“MDT病例讨论”环节，多位嘉宾对疑难病例进行多学科诊疗的实践探讨。北京大学首钢医院胃肠外科副主任医师高庆坤、西安交通大学第一附属医院副主任医师黎韡向与会专家进行了疑难肿瘤病例分享。随后，延安大学附属医院胃肠外科主任白铁成、延安大学附属医院放射治疗科主任胡云峰、陕西中医药大学附属医院副院长魏辉、青岛大学附属医院副主任医师何信佳围绕病例进行了多学科诊疗讨论。