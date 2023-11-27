国家卫健委：近期呼吸道感染性疾病以流感为主

“近期，呼吸道感染性疾病以流感为主。此外还由鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。”11月26日，国家卫生健康委召开新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关，各地要科学统筹医疗资源，落实分级诊疗制度，跨科跨院调剂力量，发挥医联体作用，提高一般性感染的诊疗能力和重症识别转诊效率。

那么，由于感染性疾病高发导致的“挂号难、就诊慢”等问题如何改善？公众应如何提高免疫力，顺利度过冬季呼吸道疾病的高发季节？与会专家进行了详细解读。

线上线下共同应对就诊高峰

数字化改革在提升医疗服务能力方面持续发力。杭州市卫生健康委副主任应旭旻介绍，线上平台提供发热门诊信息查询、医院挂号、剩余排队人数实时查看等服务，帮助公众选择就诊时间相对较短的医疗机构就诊，实现有效预分流。

“依托互联网医院平台，我们开设了发热门诊、儿科诊疗的专项咨询和复诊通道，在线开具处方，并且由第三方机构免费将药物配送到患者家中，看病由线下转到线上，满足发热患者居家看病就医需要。”应旭旻介绍，线上也可以办理“入院”服务，入院从之前的五步直接简化为“社区卫生服务中心云端选择上级医院入院、患者直接入住上级医院”两步。

为应对线下就诊高峰，各地努力增开相关诊室和治疗区域，适当延长服务时间，加强药品供应保障。以杭州为例，当前各级各类医疗机构的呼吸道门诊、发热门诊常态化开放，根据需要延长服务时间，同时创造条件开设夜间门诊。医疗机构内部深挖医疗资源潜力，动员病房、已转岗有资质的行政人员支持呼吸道门诊。充分利用城市医联体、县域医共体牵头医院的力量支援基层医疗机构。

接种疫苗、健康生活，可有效提高免疫力

“在目前呼吸道疾病流行的情况下，建议根据疫苗接种建议，能够接种疫苗尽量接种，以预防传染病的发生。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，我国呼吸道疾病监测到的病原主要以流感病毒为主。除此之外，在不同年龄段还有其他病原的分布，例如，1—4岁儿童还有引起普通感冒的鼻病毒；在5—14岁人群中，支原体感染、引起普通感冒的腺病毒占有一定比例；15—59岁人群中，可见鼻病毒、新冠病毒感染等；60岁以上人群中，人偏肺病毒和普通冠状病毒存在较大比例。

“在多种病原共同存在的情况下，除了接种疫苗还要做好非疫苗的防控措施。”王华庆说。

北京协和医院临床营养科主任于康在会上介绍了利于免疫维持的合理膳食。他建议，每天要摄入12种以上食物，每周要摄入25种以上的食物，确保摄入充足优质蛋白质和新鲜蔬菜水果，并保证充足饮水。

广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德介绍了提高免疫力的中医养生保健知识。他表示，中医认为“正气存内，邪不可干”，饮食方面要多吃扶助正气、健脾补气的食物，如羊肉、萝卜，避免吃燥热油腻的食物，也可以选择补气药膳，如党参、黄芪、生姜、紫苏叶、核桃等煲不同的汤。一些中医的辅助疗法，如按摩足三里、肺俞穴等，用紫苏叶、艾叶、生姜、桂枝睡前泡脚等都会提升人体的抗病能力。