2023人民好医生血液健康科普大赛（中部赛区）初赛在成都举行

11月26日，作为2023人民好医生科普大赛的重要组成部分，“2023年人民好医生血液健康科普大赛（中部赛区）”初赛在四川成都启动。

人民好医生客户端主办的2023人民好医生科普大赛，由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心指导，中华医学会血液学分会、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会为学术指导。

医学科普对于促进全民健康水平，提升国民健康素养具有重要意义。“科普要用老百姓听得懂、看得见且能够去执行的专业知识，帮助解决实际问题。”四川大学华西医院血液科主任牛挺认为，科普不仅要走进寻常百姓家，还要走进临床医生的职业发展中。“目前，为激励医务人员更好地开展健康促进和健康科普工作，健康科普代表作已被列入医务人员职称晋升标准，这对于医务工作者而言，既是压力也是动力。”牛挺说。

贵州医科大学附属医院血液科主任王季石认为，通过科普让医学走进生活、融入生活，让大众知而能用、用而获益是医务工作者肩负的重要职责。

会上，多位专家对参赛选手的科普作品进行了点评。“科学性、权威性、创新性，这些不仅是优秀的科普作品内容的评估标准，也是帮助大众看得懂、记得牢各类科普内容的重要保障。”川北医学院附属医院血液科主任魏锦说。

西南医科大学附属医院血液科主任邢宏运对选手的作品展示给予肯定并表示：“形式新颖、语言诙谐的科普作品，更有利于受众理解疾病专业内容。”

“科普作品要以目的为导向，一个作品要致力于解决一个问题。”成都市第三人民医院血液科主任谭竞建议，广大医务人员在治病救人的同时，要善于用人民群众听得懂、听得进的方式，传播正确的医学健康知识。

昆明医科大学第一附属医院血液科副主任黎承平认为，要让老百姓看得懂、看得下去，科普作品标题不仅要“抓人眼球”，选择患者感兴趣的问题，还要注意与正文内容相对应，切莫跑题。

四川大学华西医院血液科主任医师潘崚肯定了动漫作品的表现形式并评价说，“故事性的科普作品让大家耳目一新，记忆深刻”。

“科普作品要发挥辟谣的重要作用。”重庆大学附属肿瘤医院血液科主任刘耀说，针对误诊率高的罕见病，科普作品不仅能教会受众识别疾病，更有利于提高专业医生对罕见病的辨识度。

“基于血液病日常护理中常见的发热情况为选题，贴近实际，受关注度高。此外，自导自演的活泼形式，让人印象深刻。”西部战区总医院血液科主任易海说。

云南省肿瘤医院血液科主任赖洵鼓励医务工作者创新科普形式，要尽量采用通俗易懂的语言“讲科普”，让枯燥晦涩的医学知识变得通俗有趣，向公众提供科学权威、有趣实用的医学科普内容。

据了解，本次初赛产生了入围“2023年人民好医生血液健康科普大赛（中部赛区）”决赛的6位选手和作品，他们分别是：四川大学华西医院王婕《淋巴瘤肿大真的没那么可怕》、陆军军医大学新桥医院谭栩《解密抗癌“神药”——CAR-T细胞治疗》、贵州医科大学附属医院陈莹《什么是螃蟹病？揭秘多发性骨髓瘤》、重庆大学附属肿瘤医院郭冰凌《酱香拿铁等于拿走铁？》、德阳市人民医院赖霄《你最想了解关于贫血的那些事儿》、重庆大学附属肿瘤医院徐禄香《这个杀手有点狠-静脉血栓栓塞症》。