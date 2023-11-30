多地通知师生不带病上班上课

据国家卫健委此前消息，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期，监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主。此外，还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。近期我国急性呼吸道疾病持续上升，与多种呼吸道病原体叠加有关。北京青年报记者注意到，目前，多地已经发文，提醒、要求老师、学生不带病上班、上课。

天津：杜绝带病上班上课

11月28日，天津卫健委发布天津最新流感分级预警。预警提醒，在保持室内空气流通，注意环境卫生，合理增减衣物，增强自身免疫力的基础上，杜绝带病上班、上课；学校托幼机构等集体单位，应做好因病缺勤监测和晨午检，发热学生应及时离校或离园等。

山东：落实“双减”要求

11月27日，为有效应对当前多种传染病叠加流行风险，山东省教育厅印发通知，要求做好因病缺课缺勤师生登记追踪，严格落实健康管理、晨午检和传染病报告等制度。学校要做好师生健康监测，确保师生不带病上班、上课。全面落实“双减”要求，注重课堂教学提质增效，建立高质量作业设计机制，全面压减作业总量。

山西：身体不适立即报告

11月23日，山西省疾病预防控制中心发布健康提示。学校要严格落实晨午检、因病缺勤登记和报告等制度。发现学生出现发热、咳嗽等症状时，应及时为学生佩戴口罩并与家长联系，及时就医，明确诊断后居家休息、积极治疗，避免参加集体活动和进入公共场所。教师和学生感染流感、新冠、肺炎支原体后，不得带病上班、上学。学生出现身体不适时应立即报告，避免带病上课。家长要关注孩子精神状态和健康状况，孩子出现发热、咳嗽等身体不适时，应及时就医、居家休息，不带病上学。

绍兴：做好复课证明查验

绍兴疾控中心建议托幼机构和学校等集体场所发现发热、咳嗽等流感样症状的学生，应及时通知家长，避免入校上学，待学生体温恢复正常、其他流感样症状消失后48小时方可复课。对于明确诊断为流感的学生，托幼机构和学校要做好复课证明查验工作。同时学校要合理安排好因病缺课学生的补课工作，消除学生和家长的顾虑。如有老师得了流感或出现流感样症状，务必安排老师居家隔离休息，不能带病上课。

邯郸：严格落实晨午检

11月24日，邯郸市疾病预防控制中心提示公众和相关单位要积极采取科学、规范的防控措施。学校要严格落实晨午检、因病缺勤登记和报告等制度。发现学生出现发热、咳嗽等症状时，应及时为学生佩戴口罩并与家长联系，及时就医，明确诊断后居家休息、积极治疗，避免参加集体活动和进入公共场所。教师和学生感染流感、新冠、肺炎支原体后，不得带病上班、上学。保持教室、宿舍、食堂等公共场所的空气流通，加强日常开窗通风，保持室内空气流通。