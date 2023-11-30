2024年全国硕士研究生招生考试将于2023年12月23日至25日举行。为了备考，陕西省西安市一名学生将购买的电击闹钟戴在腿上，以提醒自己按时起床。谁知，人是被叫醒了，但大腿被电击闹钟电破皮了。

那么，什么是电击闹钟？它对身体有害吗？科技日报记者就此采访了相关专家。

“电击闹钟一般是指电击手表闹钟，它又被称为智能脉冲手表。与普通闹钟通过声音唤醒用户不同，电击闹钟通过释放微小脉冲电流刺激人体，从而达到唤醒的目的。”中国石油大学理学院副教授周广刚对科技日报记者说。

“电击闹钟一般分3个阶段进行唤醒。”周广刚介绍，首先手表通过轻微震动尝试唤醒。如果手表系统发现震动无法成功唤醒用户，就会开始第二阶段——通过刺耳的声音唤醒。如果此时用户依旧决定“再睡5分钟”，那么电击就来了。

电击手表的电击强度一般可调节。受到低强度电击，用户感觉和被静电电一下差不多，但如果电击强度很高，可能会让用户有非常强烈的痛感。

那么，电击闹钟对身体有害吗？

不同厂家生产的电击闹钟，在参数上有些许差异。电击闹钟的输出电压通常在16伏至150伏之间，最大输出电流一般为10毫安左右。而人体的安全电流约为10毫安，允许通过的最大电流为36毫安，超过36毫安有致死风险。消费者在购买电击闹钟前，要仔细查看它的电流参数。

“若电击闹钟设计电流低于人体致死电流，一般就不会有致命危险。不过，长时间被电流刺激会产生热电效应，可能导致局部电烧伤。”周广刚补充道，长期频繁接触微弱电流，也可能会改变人体正常的电位差，影响心肌正常的电生理过程，或使人头晕、呕吐。另外，心血管疾病患者、皮肤过敏或身体不适者不宜佩戴电击闹钟。