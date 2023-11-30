“2023人民好医生血液健康科普大赛（北部赛区）”初赛在郑州举行

11月25日，作为2023人民好医生科普大赛的重要组成部分，“2023年人民好医生血液健康科普大赛（北部赛区）”初赛在河南郑州启动。人民好医生客户端主办的2023人民好医生科普大赛，由国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中国疾控中心慢病中心指导，中华医学会血液学分会、中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会为学术指导。

要让公众掌握健康的基本知识和技能，需要医疗机构和医务人员的积极参与。北京协和医院血液科主任李剑说：“希望在本次大赛的推动下，有更多的优秀血液科医务人员、优秀科普作品脱颖而出，帮助公众答疑解惑。也期待更多优秀的血液健康科普创作者加入进来，一起将优质科普送到公众身边。”

在分享环节，中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主治医师阎禹廷结合个人新媒体平台的科普创作经验，指出科普行业困境，并从“为什么做健康科普”“怎么做健康科普”“健康科普需要我们怎么做”方向进行分享介绍。“知识赋予力量，我希望通过医学科普，赋予每位患者力量，使他们在面对疾病时，不再是盲目、被动接受，而是能够理解疾病的本质，从而更加积极、主动地参与到疾病的治疗与管理中。科普不仅服务于大众，更是服务于医生自己，期待越来越多人加入，共同创建更健康的医患环境。”阎禹廷说。

会上，李剑、阎禹廷、山东省肿瘤医院淋巴血液科主任李增军、河南省肿瘤医院血液科副主任周可树、大连医科大学附属第二医院头颈淋巴瘤科主任孙秀华、北京积水潭医院血液科副主任医师陆敏秋、吉林大学第一医院血液科副主任医生国巍、河南科技大学第一附属医院血液科主任杨海平、山东省立医院血液科副主任房孝生、长治医学院附属和平医院血液科主任张国香从专业角度对三组参赛作品进行了点评。

医生的职业舞台并不仅限于诊室、病房和手术台，传递健康知识和技能也是每一个医生的职责所在。因此，做好健康科普，既是当代医务工作者肩负的责任，也是一个时代的命题。孙秀华对参赛选手寄予厚望，并期待大家的精彩展示。

“科普是链接医患关系、打破信息壁垒的桥梁，科普的重要性不言而喻。”周可树认真观看各位选手的精彩作品展示并叮嘱，“科普作品要将医学专业知识转化为通俗易懂的语言，达到让受众听懂、看清，解决困惑的目的。”

李增军对参赛作品的短视频形式进行肯定并表示，他认为，相较于传统的图文形式，短视频已成为公众喜闻乐见的获取科普知识的形式，鼓励更多会科普、能科普、善科普的优秀血液科医生，通过短视频的传播方式，围绕“解决老百姓关心的科普问题”，传递专业的健康科普之声。

最终，初赛产生了入围“2023年人民好医生血液健康科普大赛（北部赛区）”决赛的6位选手和作品，他们分别是：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院全丽娜《淋巴瘤可以治愈吗》、解放军总医院第五医学中心关伟《清晨，我尿了一杯“可乐”》、河南省肿瘤医院的林全德《善于伪装的肿瘤——多发性骨髓瘤》、吉林大学第一医院王浩天《“吃土”不一定是穷，还有可能是缺铁》、北京协和医院常龙《潜伏的“魔鬼”——轻链型淀粉样变性科普》、北京同仁医院姚娜《解密神奇的抗癌药物》。