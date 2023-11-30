优化金融服务 助力“老有所养”（微观）

要不断扩展金融服务内容，优化产品和服务质量，加快构建与我国人口老龄化进程相适应的金融服务体系

发展养老金融，也是金融业高质量发展的需要

随着我国人民群众生活水平和平均寿命提高，越来越多人开始选购各种养老金融产品，为老有所养增添保障。

今年初，福建厦门市民张东旭购买了一份专属商业养老保险。这款产品有保底收益，能终身领取，投保人还可选择月缴、年缴或趸缴保费。“手头宽裕时可以多缴，资金紧张时可以暂时不缴。”张东旭对此很满意。

缴费灵活、投保简便、收益稳健的养老金融产品，符合灵活就业人员等群体的需求，有利于消费者进行长期养老规划，受到客户好评。数据显示，截至今年9月末，专属商业养老保险承保保单合计63.7万件，其中新产业、新业态从业人员和灵活就业人员投保保单约7.9万件。不久前，国家金融监督管理总局印发相关文件，进一步扩大经营专属商业养老保险业务的机构范围。专属商业养老保险的实践探索，体现了养老金融产品的重要价值，为通过金融创新满足人民群众多样化养老需求写下生动注脚。

更好服务养老事业和养老产业发展，是金融业的重要职责。为养老事业提供更多金融支持，要完善养老金融产品体系。近年来，我国实施积极应对人口老龄化国家战略，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，养老金融发展蹄疾步稳，群众享受的金融服务日益丰富。个人养老金制度试点稳步推进，参与人数突破4000万；具有养老属性的商业保险业务累计积累责任准备金超6万亿元；养老理财产品累计发行规模超1000亿元……养老金融产品更趋多元、覆盖人群更广，但与群众需求相比仍有差距。着眼未来，还要不断扩展金融服务内容，优化产品和服务质量，加快构建与我国人口老龄化进程相适应的金融服务体系。

在养老金制度比较完善的国家和地区，市场化养老金占比较高，而目前我国这一比例还相对较低。随着我国老龄化程度加深，迫切需要将一定的个人资产转化为长期限、有养老属性、相对安全、又有一定收益的养老金融产品，增强群众自身的养老保障能力。针对差异化需求，推动养老金融产品创新，进一步引导群众做好养老投资规划，能有效提高居民的购买意愿。此外，有些金融产品虽然冠以“养老”的名头，但与普通理财产品并无差别，一些机构甚至打着“养老服务”“健康养老”等旗号，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动、骗取老年人资金。针对此类问题，“出利刃”强监管，严厉打击违法违规行为，保障好消费者合法权益，才能支撑起养老保险第三支柱。

发展养老金融，也是金融业高质量发展的需要。当前，家庭小型化趋势使其养老功能逐渐外化，市场和社会扮演的角色愈加重要，养老事业和产业发展的金融需求日益旺盛。养老领域往往投资规模大、开发周期长，但用户黏性强、项目含金量高、市场前景广阔。在做好风险控制的前提下，进一步推动金融资源向机构养老、健康管理、生活护理、旅居养老、老年教育等领域倾斜，就能更好挖掘养老市场潜力，实现支持养老产业和金融业自身转型发展的良性互动。

养老金融关乎人民群众切身利益，对促进人口高质量发展和实现中国式现代化具有重要意义。我国人口老龄化规模大、程度深、速度快，养老金融是篇大文章。聚焦群众迫切需求，统筹各类金融资源，持续推进改革创新，不断提升服务水平，定能更好助力养老产业高质量发展，为实现老有所养提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2023年11月30日 05 版）