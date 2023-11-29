胃癌关爱日：幽门螺旋杆菌阳性一定会发展成胃癌吗？

人民网北京11月29日电 （记者乔业琼）11月29日是胃癌关爱日。在我国，发病率位居前五位的癌种中就有胃癌。那么，什么是胃癌？幽门螺旋杆菌感染与胃癌又有何关系呢？为此，记者采访了重庆市人民医院普外科主任、教育部“长江学者”特聘教授、主任医师、博士生导师杨桦教授。

杨桦教授介绍，胃癌是起源于胃黏膜上皮的一种恶性肿瘤，绝大多数胃癌的病理类型是腺癌。早期胃癌的临床表现并不典型，部分患者可有饱胀不适、消化不良等症状；而进展期胃癌则可导致患者出现上腹痛症状，通常伴有反酸、嗳气等不适，严重时可出现急性出血，表现为呕血或黑便；若肿瘤进一步持续发展，将导致机体营养大量消耗，甚至出现恶病质状态。

诱发胃癌的高危因素有哪些？杨桦教授表示，一是感染因素，幽门螺旋杆菌感染与胃癌有共同的流行病学特点，目前幽门螺旋杆菌感染被认定为Ⅰ类致癌原；二是环境和饮食因素，比如腌菜、腌制烟熏食品、霉变食品等，都可能增加胃癌风险。此外，部分地区水土含硝酸盐过多、微量元素比例失调或化学污染也会直接或间接增加胃癌风险；三是遗传因素，具有胃癌家族史者，胃癌发病率高于普通人群。

在体检中，有些人表示自己检查出幽门螺旋杆菌感染，担心会罹患胃癌。对此，杨桦教授解释，虽然幽门螺旋杆菌感染跟胃癌有一定的相关性，但并不意味着幽门螺旋杆菌阳性一定会发展成为胃癌。胃癌的病变过程较为漫长，是多重因素共同作用的结果，而幽门螺旋杆菌作为其中一项指标，并不是绝对条件。

“考虑到幽门螺旋杆菌阳性检出率越高，患有胃癌的风险越高，所以还是建议要及时治疗幽门螺旋杆菌感染。”杨桦教授强调。

杨桦教授提示，在平时要注意胃癌早期信号，比如反复出现胃痛，药物治疗无效或者症状持续加重时；出现食欲减退、食欲不振，伴有反酸、嗳气症状；不明原因消瘦，短期内体重迅速下降；出现呕血或者解黑便等，要及时就医。

在平时，杨桦教授建议，要定期筛查，及时发现癌前病变；避免长期口服对胃刺激性较大的药物；建立良好的生活习惯，避免胃癌高危因素，如果发现癌前病变，应积极治疗。