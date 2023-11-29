首儿所增设肺炎收治床位应对就诊高峰

学思想 强党性 重实践 建新功

当前，本市进入秋冬呼吸道疾病高发季节，随着呼吸道感染的患儿逐渐增多，首儿所的门急诊量保持高位。为应对就诊高峰，首儿所采取优化空间布局、动态调整床位、开展互联网诊疗、增加出诊医生数量等措施，全力调配医疗资源，进一步优化就诊流程，最大限度保障患者就医需求。

为急危重症患儿开通绿色通道

围绕患者需求，首儿所及时采取相应措施，呼吸道疾病接诊诊位比日常增加30.16%。开辟第二输液留观区，输液座位比日常增加48.7%。在留观区加装空气消毒机和空调机，改善空气质量和气温舒适度。对病房床位进行动态调整，收治肺炎的床位较日常增加40.58%。

为应对就诊高峰，首儿所党委充分动员全所医务人员，出诊医生数量较以往增加了86.36%。此外特别加强呼吸内科号源的供给，开设难治性肺炎门诊，重点解决疑难危重病例，保证医疗质量。对于急危重症患儿，开通绿色通道，优先安排检查，快速出具诊断报告，全力保障救治安全。护理部也根据门诊数据监测，动态调整护理人员数量和班次，统筹调度其他科室护士支援输液室，增加巡视班次、值班护士长和导医人员。

同时，该医院充分利用互联网医疗平台，开通呼吸道感染复诊门诊，互联网诊疗人次环比增加13.36%。呼吸内科互联网门诊每天增补到3个诊疗单元，在线诊疗时间从17时延长至22时。互联网医疗办公室还收集了家长提出的高频问题，制定了标准化文字回复，提升了互联网诊疗的沟通质量与效率。

增加X线检查诊断岗人员

此外，首儿所检验中心、药学部、放射科等部门，人员投入较日常也增加了44.68%。检验中心6个末梢采血窗口全天候、全时段开放。

药学部坚持药品库存数量每日报告制度，将大环内类抗生素、新型抗病毒药物、解热镇痛药物和急救药物作为采购重点药品，启动药品应急储备库，以有效保障临床用药需求。为应对夜间患儿就诊量多的情况，药学部增加小夜班人员，延长工作时间。

放射科则启动应急方案，根据患儿检查项目进行精准分诊，按照检查部位、体位相近的X线检查分诊至同一照相室，提高检查效率。增加X线检查诊断岗人员，保证急诊患儿30分钟内出报告。同时，还设置提示牌，告知待检人次及预估等待时间等信息，引导患儿合理安排各项检查，加快诊疗进程。

开展呼吸道感染性疾病远程培训

近两个月来，为缓解医院接诊能力和社会需求存在的供需矛盾，首儿所与朝阳区妇幼保健院接洽，在区妇幼保健院北院区开辟首儿所呼吸内科第二病区，并派驻骨干医护人员，依托区妇幼保健院医护团队，收治呼吸道感染性疾病患儿。同时，计划在朝阳区六里屯社区卫生服务中心开设首儿所呼吸道感染门诊部，进一步分流患者。

为提升基层医疗单位的儿童疾病诊疗诊断能力，首儿所发挥互联网医疗优势，开展冬春季呼吸道感染性疾病远程培训，内容涵盖支原体肺炎诊治、重症肺炎患者的早期识别与诊治、坏死性脑病的早期识别、儿童支原体肺炎影像表现等课程，共开展各层级远程医疗培训25场次，参加培训的医疗单位67家，培训总人数3013人次。

首儿所党委书记刘中勋表示，目前流感病毒、肺炎支原体、腺病毒、新冠病毒等多种呼吸道病原体共同流行、交替达峰，这对首儿所的医疗应急体系和能力是一次严峻的考验。“我们将响应社会和患者需求，进一步推进医疗流程再造、增加互联网医院的生产力、解决医联体建设的堵点难点，倾力保障患者医疗救治，全力守护人民生命健康。”

文/本报记者 蒋若静 通讯员 邱爽 池杨