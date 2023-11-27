上班族把五星级酒店餐厅当食堂

电梯按到酒店的最顶层52层，跟随服务员的指引，小王来到预留的窗边位置落座，这里视野独好，夕阳余晖、黄河美景以及兰州南北两山的宏伟尽收眼底……上班族小王是这家五星级酒店的VIP年卡客户，每天会来到这里解决一餐。从成人小饭桌到社区食堂，打工人为解决餐食问题已绞尽脑汁。如今，购入五星级酒店自助餐年卡，又成了打工人“食堂”的新选择。

花费40多元享受行政总厨配餐

小王在兰州盛达希尔顿酒店办了一张15888元的套餐年卡（单日限用一餐）。这个月，她已经来这家酒店吃了十几次饭了。不久前，酒店自助餐厅的行政总厨巡视餐厅时，特意走近小王的座位，问她用餐是否满意。得知小王因为准备结婚，最近刚投入减肥计划，总厨毫不吝啬地献上了自己的健康饮食建议。

紧接着，这位总厨亲自为小王搭配了一餐。他先是特意用少量的油去煎牛排，煎完后还用了吸油纸，又水煮了一些鸡胸肉、蔬菜搭配虾。前些日子，另一位行政总厨担心“吃腻”，也曾专门为她“开小灶”，亲自给小王凉拌了一个泰式酸辣牛肉和一道奶油意面。像这样营养均衡的晚餐，正价250多元一顿，但对于小王这样的年卡客人来说，只要40元出头。

来自成都的小舒同样也关注到了成都棕榈泉费尔蒙酒店的9999元自助餐年卡活动，“算下来相当于一顿只要27元！”

据了解，费尔蒙酒店的自助餐年卡限量只有十几张，他们的年卡可以登记双人使用，灵活性更高。于是，小舒在某生活类社交平台上与另一位网友拼单购买了一张自助餐年卡。现在，她们会轮流去费尔蒙酒店用餐。

费尔蒙酒店与小舒下班回家的路程同方向，从前路过时，小舒根本没想过自己日后会拿这里当“食堂”。小舒回想起每次经过这里，透过一楼大堂侧面的透明玻璃，隐约能看到在暖黄色的灯光烘托下，餐厅坐着的客人不过寥寥几个，场面颇为冷清。推出年卡后，餐厅仿佛也增加了不少的人气。上个周六，她无意中从餐厅工作人员处得知，当日的晚餐预订已有74人。

看中“高性价比”买酒店餐厅年卡

对于像小王、小舒一样的打工人来说，之所以要处处寻觅、开辟吃饭的新“战场”，与难以实现的“工作餐自由”息息相关。

据此前网易数读统计，几家头部的中式快餐如果按照各家的推荐菜品搭配，一荤一素一汤，那么在一线城市吃一顿饭平均要花40元；另据《2023中国中式餐饮白皮书》显示，一线城市快餐盖饭连锁店客单价29 元左右，一线城市外卖客单价32 元左右。

费尔蒙酒店餐厅的另一位年卡客人李雯表示，她和同事们点外卖时都偏爱那些低脂低卡的轻食，如果想吃点好的，比如加点牛排，一顿饭动辄就要四五十元，若要求实惠，则必须在食物的品质与口味上作出让步。

很长一段时间以来，李雯的午餐基本会和同事一起解决。但由于办公室“人多口杂”、众口难调，李雯说，每天中午光是大家一起讨论要吃什么，就需要花费20多分钟的时间。

“打工人本来就很累，每天吃饭还要反复考虑挑选，真的很伤神。”李雯坦言，对比之下，酒店自助餐年卡对打工人则十分友好，并且，餐厅水果种类多样，可以一并省去在超市买水果的花销。李雯希望，所有的酒店都能“卷”起来。

关于吃方面的开销大，住在兰州市中心商圈的小王感触可能更深。她表示，黄金地段租金贵，相应的，进驻的商品也身价翻番儿，“如果是找个饭搭子，和同事一起吃火锅，也要300多元”。

外卖的价格同样不便宜，小王几天前下单了一份简单的螺蛳粉，花了将近40元，一小份寿司也要四五十元，点的外卖有一些还都是预制菜。“起码在酒店的餐厅，像意大利面、牛排、烤生蚝等食物，都是能亲眼看着厨师现做的。而且，除了应季大闸蟹、燕窝、波士顿龙虾这些高档食材，酒店餐厅里同样也有麻辣烫、肉夹馍等接地气的菜品档口。”小王说。

“我其实挺喜欢吃甜品的，尤其是冰淇淋。在外面买一个意大利手工冰淇淋球至少就要35元，相当于这里一顿晚餐的价格。”小王说，酒店餐厅提供的冰淇淋品质很好，因为对甜品方面有一些了解，她甚至能品鉴出用料不同的甜品间细微的差别。“就像提拉米苏，一般的咖啡馆为了节省原材料成本，会减少使用昂贵的马斯卡彭芝士，因为其价格比稀奶油要高2到2.5倍。”王觉得，即便只是去酒店自助餐厅，品尝那里的甜品，也是物超所值的，“而且酒店餐厅的甜品种类多，单个的分量也都做得比较小，食客可以按需、按量取餐，在某种程度上还可以减少浪费”。

在他们看来，一次付费就能解决一年的餐食，营养丰富的饭菜加上亲民的价格，不用每天精打细算凑满减，如此算下来可以说是“入股不亏”。

李雯办年卡的酒店餐厅近几个月的中餐都是火锅主题，有羊蝎子火锅、红油锅、药膳锅等等。赶上成都气温骤降，热腾腾的火锅对于李雯来说简直是一种温暖的呼唤，“终于不用在回家的路上强行启动疲惫的大脑去纠结吃什么，而是内心洋溢着幸福与期待。”

自助餐吃到“扶墙走”顿顿大餐烦恼随之而来

当山珍海味变成家常便饭，一些烦恼也随之而来。

小舒在办完费尔蒙酒店自助餐年卡后，开始习惯午饭在单位食堂只吃到七八分饱，保留足够的胃部空间，为晚上的“大补”做好准备。她还记得，第一次去费尔蒙酒店吃晚饭时，几乎吃到“扶墙走”的地步。

到第二天、第三天，小舒才逐渐恢复了自律，约束自己每次只拿一个甜品。

不过后来，每当再经过甜点区，小舒仍然会面临巨大的诱惑和“痛苦”，“总是忍不住举着夹子，在小蛋糕前面徘徊，思考要不要拿些什么。”

对于上班族买酒店自助餐年卡是否真的划算，在社交平台上已经激起了一波热烈讨论。

一部分网友认为，吃久了就会腻，还有人更为长远地考虑到健康问题：“根据中国膳食指南，一天吃肉超过200克就超标了……”也有一些人担心如果真的购买了年卡，等过了兴奋劲儿可能不会坚持天天去。

李雯也算了一笔账，在她看来，购买酒店餐厅年卡就是和酒店的一场“豪赌”，“酒店赌我们不会天天去，如果坚持每天都去吃，他们还是会亏的。”

购买酒店自助餐年卡吃到现在是否觉得划算？小王坦言，经过半个多月的体验，她已经有一些吃腻了的感觉。

为了摆脱单调，小王每次特意只挑选一两样菜品，每天变换着吃，比如，今天只吃麻辣烫，明天只吃意大利面，后天只吃小笼包……同时，她一直注重搭配，每餐都有意控制摄入，保证体重不受“暴击”。

小王奉行吃饭本来就是一件快乐的事情，为了追寻快乐，她偶尔会“翘”一天，不去酒店餐厅打卡，而是改去其他餐馆尝试新口味。“吃饭还是主打一个快乐，亏不亏是次要的，没必要为了薅羊毛，把自己的快乐又束缚住了。”小王说。

（文中人物均为化名）

本版文/本报记者 王婧懿