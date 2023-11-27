统筹医疗资源 方便群众就医

近期，全国多地遭遇寒潮天气，气温骤降，呼吸道疾病进入冬季高发时期。国家卫健委26日举行新闻发布会，就冬季呼吸道疾病热点问题，回应社会关切。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，国家卫健委会同国家疾控局持续开展呼吸道疾病监测和形势研判，各地要科学统筹医疗资源，落实分级诊疗制度，跨科跨院调剂力量，发挥医联体作用，提高一般性感染的诊疗能力和重症识别转诊效率。要向社会及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，发挥互联网医院和基层医疗卫生机构作用，方便群众就近就便有序就医。

不同年龄群流行的主要病原体不同

监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。

“除流感病毒外，在不同年龄群体中主要流行的病原体不同。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，“1~4岁人群，以流感病毒、鼻病毒为主；5~14岁人群以流感病毒、外支原体病毒、腺病毒为主；15~59岁人群，以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒病原为主；60岁以上的人群，以流感病毒、人偏肺病毒、普通冠状病毒为主。”

针对部分儿童退烧后仍咳嗽严重，如何缓解的问题，广东省中医院院长张忠德表示，儿童咳嗽，要分辨清楚是风热还是风寒导致。风热咳嗽，伴喉咙痛、黄痰、黄色鼻涕等症状，可用清热解毒化痰的中成药或西药；风寒咳嗽，如刺激性干咳，伴流清涕，可以用祛寒解表补肺气的中成药。同时，冬季室内外温差和早晚温差较大，要及时更换增补衣服。

米锋提醒，大医院人员密集，等候时间长，交叉感染风险较高。家里如有儿童患病症状较轻，可首选到基层医疗卫生机构或综合医院儿科就诊。目前，全国各省卫生健康部门已在官方网站和政务微信平台公布了本地可以提供儿科诊疗服务的医疗机构信息，并将及时更新。

门诊服务“应开放尽开放”

近期，不少医院发热门诊、儿科诊室排队较长，杭州市卫健委副主任应旭旻在今天的发布会上介绍了杭州市优化医疗服务的做法：一是增加医疗服务供给。门诊服务“应开放尽开放”，各级各类医疗机构呼吸道门诊、发热门诊常态化开放，并积极开设夜间门诊，所有门诊开放信息及时准确对外公布。二是建立动态监测调配机制，医疗资源“应调配尽调配”。医疗机构内部要挖掘医疗资源潜力，动员病房、已转岗有资质的行政人员支援呼吸道门诊。同时，充分利用城市医联体、县医共体牵头医院的力量支援基层医疗机构。三是改善医疗服务举措，服务流程“应简化尽简化”。改善挂号、检查取药等服务流程，增配医疗辅助人员，做好患者答疑解惑工作，提高就诊效率。

米锋表示，各地要努力增开相关诊室和治疗区域，适当延长服务时间，加强药品供应保障，发挥中医中药作用，最大限度提高接诊能力和诊疗规范化水平。要做好学校、托幼机构、养老院等重点人群密集场所疫情防控，减少人员流动和探访。

增强公众对冬季常见传染病的防病能力

疫苗是预防传染病安全、便利、经济的一项措施，不同疫苗针对的主要对象有所不同。王华庆介绍，流感疫苗6月龄以上全人群都可使用，重点推荐老年人、有基础疾病人群和婴幼儿等感染高风险人群接种；新冠病毒疫苗重点推荐60岁以上的老年人、18至59岁患有较严重基础疾病人群、免疫功能低下人群和感染高风险人群接种。

王华庆表示，老年人基础疾病占比较大、自身免疫力相对衰弱，是接种疫苗的特殊群体。接种疫苗时需注意严格把握禁忌证，避免严重不良反应；科学把握适应证，一些基础性疾病如处在急性发作期，接种疫苗需要缓种。

老人、儿童、孕产期妇女、有基础疾病人群等是呼吸道疾病防治的重点人群。张忠德从中医药保健、治疗方面提出建议：冬天饮食多注重温补，避免燥热油腻；房屋要合理通风，注重屋内保暖、保湿；可以在上午9点、10点，下午4点、5点仍有太阳的时候进行适度运动，但要避免大汗淋漓，损耗正气；睡前可用紫苏叶、艾叶、生姜等中药泡脚，提升抵抗力和抗病能力。

提高公众健康意识，增强公众对冬季常见传染病的防病能力，可以有效减少罹患流感等传染病的风险。北京协和医院临床营养科主任于康提醒，合理免疫维持的重要基础是合理膳食，饮食方面应摄入充足的优质蛋白质、新鲜充足的蔬菜水果，保证每天充足饮水，保持健康合理的体重，维护良好免疫力。

（本报北京11月26日电 本报见习记者 李春剑 本报记者 金振娅）