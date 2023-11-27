加强对美容机构监管 保护消费者合法权益（百姓关注）

随着人们生活水平不断提高，各类护肤品、美妆产品、美容仪等也逐渐成为热销商品。不过，美容消费在满足人们追求美的同时，也出现了一些质量问题。

有网友在人民网“人民投诉”平台上反映，自己在线下专柜购买了某品牌的护肤品和化妆品，使用两天后，面部出现大面积发炎，但商家拒绝退货退款，更拒绝赔偿，“商家认为是我皮肤过敏的问题，不承认是产品质量问题。”

这名网友的遭遇并非个例。每个人的皮肤特性不同，护肤品使用效果也不一样。有的消费者购买护肤美妆等产品后，出现不同程度的皮肤问题，但如果想要退货或者赔偿，消费者又很难证明皮肤问题与护肤品质量问题直接相关，因此常常陷入维权难的境地。

美容仪也是近年来消费排行榜上的“常客”。但有消费者反映，在使用过程中遇到了仪器质量不过关、使用效果不显著、加价换代等问题。辽宁辽阳市的王女士在网络平台购买了某款热销美容仪，结果，产品很快出现无法充电的情况，在换货后仍然无法正常使用。

还有消费者遭遇了加价换代的“陷阱”。据安徽合肥市的赵女士反映，她去年在某品牌自营店购买了一款美容仪，使用后面部出现不适。商家告知可以退回原机器，加价换最新的“大师版”。但赵女士发现，“大师版”在其他网络平台的价格远低于自己购买的价格。“我与商家多次沟通，对方始终不肯退货，直到最后，商家说已经过了退货时间，也不再提供售后服务。”赵女士说。

一些美容机构的预付式消费则充满诱导性，产品标价不透明、先付款再体验等规则让消费者防不胜防。刘美（化名）曾在一家美容院购买了近6万元的祛痘服务。“店员最开始跟我说长期使用肯定能治好痘痘。但我做了近3年，发现祛痘效果并不显著。没想到，店员又说，可以补偿我代金券，还让我继续充值消费。”刘美说。

还有的商家使用多种销售话术，诱导顾客消费。四川成都市的胡女士在美容院工作人员的诱导下，购买了约4万元的美容服务，由于金额较高，胡女士以贷款形式签下合同。没过多久，胡女士觉得价格难以承受，想要退款，虽然还没有使用任何美容产品，商家却要求她支付大额违约金。

中日友好医院整形外科主任王成元提示：消费者要选择正规、口碑好的美容机构，不要轻信一些美容机构的宣传广告；消费前要查验确认机构的营业执照以及相关资质证明等；对美容机构提供的服务项目，应进行认真评估。“消费者还可以通过药监部门的官方网站，判断药物、器械等产品生产渠道是否正规，是否通过国家药品监督管理局的审查认证等。”王成元说。

北京大成律师事务所合伙人朱丽华表示，消费者在消费前应明确自己所做项目、如何收费、缴费方式等，约定好要做的项目内容、收费价格、预期达成的效果、违约责任等。同时，在购买护肤产品、办理美容卡、接受美容服务时，应向商家索要购物凭证或者消费凭证，避免发生纠纷时，无法提供相关证据，不利于后期维权。“如果遇到权益受损的情况，消费者可以拿着相关证据，向消费者协会反映，或者向有关部门投诉。”朱丽华说。

广东深圳市读者袁文良建议，应出台详细具体的行业规范，严格美容机构准入条件，明确从业人员职业资质，划出美容行业的经营红线，为消费者提供优质美容服务，保护消费者的合法权益。此外，建议有关部门建立健全日常监管机制，完善跨部门、跨领域的合作协调机制和重大案件会商机制，进一步畅通消费者投诉渠道。相关网络平台也应当承担起责任，明示商品、服务质量担保政策，畅通投诉、举报维权渠道，督促相关经营者承担法定义务和责任，积极协助消费者维护合法权益。

专家提醒广大消费者：当前美容市场的消费陷阱形式越来越多样，内容也更具迷惑性和欺骗性，消费者要特别警惕拉客宰客、“三无”产品、不明码标价、无资质经营、会员卡欺诈等消费陷阱。美容消费要充分考虑个人和家庭的经济承受能力，谨慎对待“美容贷”，不要选择超过自己还款能力的贷款产品。

《 人民日报 》（ 2023年11月27日 07 版）