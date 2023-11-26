澳优乳业锦旗生物益生菌超级工厂投产

11月25日，澳优乳业旗下锦旗生物在江苏省淮安市隆重举行“国家‘十四五’重点研发计划——益生菌产业化生产示范线投产仪式暨益生菌超级工厂溯源之旅”系列活动。此次项目投产不仅标志着锦旗生物在益生菌研发与生产领域的布局进一步深入，同时也为澳优乳业大健康产业发展注入了新的活力。

淮安市委书记、市人大常委会主任史志军和伊利集团董事长潘刚为开场舞狮点睛，拉开活动序幕。中国营养保健食品协会会长边振甲，中国工程院院士、江南大学校长陈卫，淮安市委常委、淮安经济技术开发区党工委书记徐子佳，澳优乳业股份有限公司行政总裁任志坚分别致辞，为项目投产送上祝福和期待。淮安经济技术开发区党工委副书记、管委会主任刘爱国，伊利集团副总裁晁德文，澳优乳业中国区副总裁魏燕青等出席活动，共同见证投产。澳优乳业中国区副总裁、锦旗生物总经理刘学聪主持活动。

打造国家级益生菌产业化示范标杆

近年来，消费者对营养健康关注不断加深，相关产品市场需求随之上涨。其中，益生菌因改善胃肠道健康、增强免疫力等功效，成为了消费者追求健康的“新宠”。凭借在益生菌领域的先发优势和科研实力，2022年，澳优乳业联合江南大学共同承担的国家“十四五”重点研发计划——益生菌产业化生产示范线（以下简称“该项目”），正式落户在锦旗生物江苏淮安益生菌智能工厂，时隔一年正式投产。该项目一期投产后每年可发酵8类、33株益生菌原菌粉，致力于打造功能性益生菌菌种研究、生产和应用的智能制造基地。

该项目具备高度的自动化与智能化水平，拥有优质的菌种筛选与保藏技术、严格的质量控制体系、多样化的产品应用领域以及强大的研发创新能力等，在益生菌产业中处于领先地位，将为推动我国益生菌产业的健康发展起到积极的示范作用。

据了解，锦旗生物益生菌智能工厂是婴幼儿食品级益生菌产线，以高标准确保产品的质量安全；在生产端，锦旗生物自主研发并申报获批了中国第一株鼠李糖乳酪杆菌MP108；在原料端，该项目采用优良菌株，目前锦旗生物已构建了完整的功能性菌株筛选平台，自有菌株库库存总数超过1000株；在应用端，锦旗生物益生菌智能工厂可通过差异化定制配方、科学配比菌株及营养成分，为各个年龄阶段的人群提供专属营养方案与健康选择。

科技创新成果获多方肯定

投产仪式以淮安市非物质文化遗产舞狮表演精彩开场，淮安市委书记、市人大常委会主任史志军，伊利集团董事长潘刚为舞狮点睛送上祝福。

淮安市委常委、淮安经济技术开发区党工委书记徐子佳表示，该项目签约以来，锦旗生物瞄准益生菌“芯片”制造核心力，不断突破技术瓶颈，于今年6月顺利完成益生菌产业化生产示范线调试，压缩项目执行期限近50%。正是因为有锦旗生物这样脚踏实地、锐意进取的企业，和求真务实、开拓创新的企业家，促使淮安高质量发展的底气更足、成色更亮。淮安也将始终坚持“做的要比说的好、服务要比需求早”的理念，主动当好服务项目、服务企业的“店小二”，为企业在淮发展提供最优质营商环境。

据了解，国家“十四五”重点研发计划“食品制造与农产品物流科技支撑”重点专项——婴配乳品新型核心配料规模化制备技术创新及示范，是中国工程院院士、江南大学校长陈卫牵头主持的“揭榜挂帅”项目，旨在攻克核心配料的核心技术，突破进口垄断，形成产业示范。陈卫院士指出，锦旗生物益生菌产业化生产示范线是由江南大学、澳优乳业共同承担的“婴配核心益生菌的高效筛选及高活性、高稳定性益生菌制剂的制备”专项的重要组成部分，也是行业内的国家级益生菌示范产线。

中国营养保健食品协会会长边振甲表示，目前，益生菌已然成为营养保健食品产业增长新引擎，以锦旗生物为代表的中国益生菌企业，通过多年的沉淀和努力，陆续取得了长足的进步和发展，突破了一系列“卡脖子”技术和壁垒，形成了产业核心竞争能力，实现了商业发展和健康促进的双丰收，期待我国益生菌企业抓住机遇，再接再厉，在科学研究上下功夫，在核心竞争力上作文章，认真做好产品，扎实做好服务，推动我国益生菌产业迈向高质量发展的新局面。

多维赋能澳优乳业益生菌业务高质发展

澳优乳业通过这几年的努力，在研发、产业链、人才方面也筑牢了基础。锦旗生物则是澳优乳业进军益生菌业务、发力大健康产业的“主力军”。近年来，在伊利集团和澳优乳业全球优质资源的加持下，锦旗生物已与国内外多家顶尖研发机构开展深入科研合作，持续聚焦并深耕益生菌研究，收获了累累硕果与行业赞誉。

目前锦旗生物最新研发的乳双歧杆菌CP-9，也已获得了国家卫健委的婴幼儿菌株申请受理；此次国家“十四五”重点研发计划——益生菌产业化生产示范线正式投产，更是实现了在益生菌领域发展的又一次进阶。澳优乳业股份有限公司行政总裁任志坚强调，这不仅是澳优乳业业务拓展的需要，更是其对市场需求的积极响应，也是对守护消费者营养健康的坚定承诺。

任志坚分享道，益生菌作为澳优乳业第二增长曲线的核心业务，为了更好地满足合作伙伴的业务要求及消费者的营养健康需求，已经进行了全方位的资源匹配，配备了完整的产业链布局并不断夯实基础，与此同时，澳优乳业将充分发挥“陈卫院士专家工作站”等科研平台优势，并依托澳优乳业“1+6+N”的全球研发体系，持续助力锦旗生物加大益生菌研发的深度和广度，为合作伙伴及广大消费者提供更高品质的益生菌产品和服务，引领益生菌产业高质量发展。

作为澳优乳业的控股大股东，伊利集团密切关注澳优乳业益生菌业务发展情况，并给予大力支持。双方将进一步强化协同创新，形成强大合力，推动中国益生菌产业焕发出新的活力，加速布局大健康产业，共筑“让世界共享健康”的梦想。

未来，澳优乳业将继续携手旗下锦旗生物等各品牌，联合业界伙伴，深耕科学研发，加强品牌升级，加固科学营销基础，构建更精准、科学、智慧的益生菌服务体系，研发更多中国国籍的核心菌株，并在生产技术和管理水平提升、人才与科研资源储备、平台设施等方面不断精进，打造出更多价值领先、消费者常态化选择的产品，以更强实力、更大决心，更好地服务于市场、产业和社会经济发展，共同创造一个更加美好的营养健康新未来。