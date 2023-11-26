专家教你快速识别脑卒中 抓住黄金抢救时间

冬季是脑卒中的高发季。脑卒中具有发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高和经济负担高的“五高”特点，是威胁我国居民健康的主要慢性非传染性疾病之一。什么是脑卒中？脑卒中有什么危害？如何快速识别脑卒中？怎样预防脑卒中发生？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院副院长李新教授。

李新教授介绍，脑卒中俗称“中风”，是一种突然发生的脑血管循环障碍性疾病。脑卒中发病急、病情进展迅速、后果严重，可导致肢体瘫痪、语言障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等。

“缺血性脑卒中患者约占所有脑卒中患者的80%。”李新教授表示，脑卒中主要包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中两大类型。缺血性脑卒中又称脑梗死，是指脑供血动脉狭窄或闭塞，导致脑组织发生缺血、坏死，失去相应的大脑功能。出血性脑卒中，是指脑供血动脉破裂，血液进入脑内和脑组织间隙中，导致脑细胞得不到正常的氧气、营养供应而死亡，一旦发生，极为危险。

李新教授还表示，脑卒中发病突然，一定要争分夺秒采取正确的急救措施，急救送医越快越好，治疗越早患者发生致残致死率也就可能越低。脑卒中一旦发病，每分钟大约有190万个脑细胞死亡，急性缺血性脑卒中救治的黄金时间窗为3至4.5小时以内。早确诊、早治疗，可以及时改善缺血区的血液供应，可以使部分患者明显恢复，甚至完全恢复。

那么，如何快速识别脑卒中呢？李新教授说，脑卒中的症状主要包括突然出现的口眼歪斜、言语不利、一侧肢体无力或不灵活、剧烈头痛、恶心呕吐、意识障碍等。“中风120”口诀是一种可以迅速识别脑卒中的方法，“1”指看到1张不对称的脸；“2”指查两只手臂是否有单侧无力；“0”指聆(零)听讲话是否清晰。如果出现了以上任何一种情况，应立即拨打120急救电话，尽快将患者送往医院进行救治。

“脑卒中是可防可控的。可干预的危险因素包括高血压、糖尿病、血脂异常、房颤、吸烟、酒精摄入、不合理膳食、超重或肥胖、运动缺乏、心理因素等。另外，气象因素可能是脑卒中不容忽视的潜在危险因素。”李新教授提示。

对于脑卒中，预防比治疗更重要。李新教授建议，预防脑卒中的首要任务是纠正不健康的生活方式。做到合理膳食，低盐低脂；避免过度劳累，保证睡眠充足；戒烟限酒；适量运动，避免久坐久站，建议健康成年人每周至少3至4次，每次至少持续40分钟中等或以上强度的有氧运动。同时，要控制血压、控制血糖、调节血脂，有意识地避免脑卒中的危险因素，做好定期体检。另外，随着天气逐渐转冷，要注意防寒保暖，合理安排锻炼时间，应避开早晚寒冷时段。