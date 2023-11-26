如何看待呼吸道疾病“叠加感染”？国家卫生健康委邀请权威专家解答热点话题

随着冬季来临，呼吸道疾病进入高发季节。肺炎支原体感染、流感等交织叠加，如何正确认识呼吸道疾病“叠加感染”？怎样应对门诊“一号难求”的情况？在11月24日国家卫生健康委组织的媒体集中采访中，多位权威专家应邀解答。

所谓“叠加感染”并非今年新发问题

11月23日，中国国家流感中心发布的最新一周流感监测显示，前一周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升，以甲型H3N2为主。秋季以来，肺炎支原体在各地呈多发态势，随着北方秋冬季的来临，流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒等感染人数也有所增加。

不同病毒的流行会不会造成“叠加感染”？北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，所谓“叠加感染”不是今年新出现的问题，即便某些病人身上分离出多种病原微生物，但这些微生物未必都是致病的。

童朝晖说：“实际上，冬季一直是呼吸道疾病高发季节，过去我们不太关注，其实每到冬季，呼吸道疾病的微生物分离出现两种、三种都很正常。”

如果测出两三种是否都需要治疗？童朝晖解释道，检测出两三种微生物，不一定都是致病菌，还需要靠临床大夫通过患者的病原学检测，影像学以及一些其他检验化验进行综合分析。即便检测出两三种微生物，实际上致病的可能就是其中一种。

此外，有人担心这一波呼吸道疾病的流行与新冠病毒有关，对此，童朝晖表示，二者完全没有关系，上呼吸道感染症状都是很相似的，都会有发热、咳嗽等症状。

社区医院、互联网医院有能力承担诊疗

一些孩子发病后出现高烧情况，家长担心其身体健康，纷纷前往一些大型医院进行就诊，于是出现了“一号难求”的情况。

对此，北京儿童医院主任医师王荃表示，发烧温度的高低不绝对代表疾病的严重程度，就发热本身而言，只有当发烧出现超高热或发热时间超过三天，才必须要去医院就诊。如果症状不重，家长可以在家观察孩子情况，或是带孩子就近去基层医院、社区医院进行检查。

专家介绍，呼吸道常见疾病大部分发生在上呼吸道，现在许多社区都有规范化培训的全科医生，药品配备充足，上下转诊机制通畅，完全有能力进行诊疗，广大老百姓可以放心前去看病。

同时，为了解决就诊困难，近年来，我国许多医院在推广互联网诊疗，方便了医患沟通和网上转诊。

王荃表示，患者通过互联网医院一样可以实现和专业医生的交流。最重要的是线上形式让孩子不必直接接触医院环境，避免了交叉感染风险。

“孩子成长过程中肯定会出现生病的情况，让孩子拥有充足的睡眠，养成良好的生活习惯，保持良好状态和营养摄入，这对于恢复健康非常重要。”王荃说，孩子一旦生病最好居家休息，家长也不要再带孩子去人多或人员密集的场所，如果必须要去，注意给孩子戴好口罩，减少感染风险。

切忌自行给孩子用药预防感染

近期，由于部分学校和幼儿园出现了呼吸道疾病集体发病的情况，一些家长担心孩子会被传染，于是选择自行给孩子服用治疗呼吸道疾病的药物。

“千万不要自行用药物进行预防，让孩子戴好口罩、勤洗手，保持良好习惯就是最好的预防。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，“服用治疗的药物来预防呼吸道感染”是很大的认识误区。

刘清泉提示，如果自行提前用药防治，吃错药、乱吃药都有可能出现耐药的问题，这不仅对孩子甚至对全部人群都可能产生影响。

而对于孩子生病出现发烧情况，刘清泉说，孩子发烧不必急着进行输液。发烧可以靠中西医结合进行治疗，西药见效快，中药退烧缓慢但效果持久。医生会根据孩子病情判断是否要输液，并非所有发烧都需要打点滴。

刘清泉说，预防主要还需依靠调理好日常生活，注重适当锻炼和劳逸结合，不去人多的地方凑热闹，保持充足的睡眠和清淡、营养的饮食。如果一些老年人本身有慢性疾病，最好去咨询医生提供具体预防方法。