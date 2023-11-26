呼吸道疾病高发 记者夜探天津市儿童医院急诊区

新华社天津11月25日电（记者 徐思钰、张建新、王井怀）夜幕降临，气温逼近零摄氏度。裹着厚厚衣服的家长抱着孩子脚步匆匆走进天津市儿童医院。近来，儿童肺炎支原体感染、流感叠加其他呼吸道疾病高发，让不少家长揪心，医院也持续高负荷运行。近日，记者走进天津市儿童医院，夜探急诊区的孩子如何就诊、医护人员如何坚守。

急诊的“第一关”

凌晨3点，天津市儿童医院龙岩院区的急诊区里灯火通明。一位家长气喘吁吁地跑到鉴诊台前，怀里一岁的孩子正发着高烧。

值班护士罗畅赶紧接过孩子，快速查看脸色、按压眼眶、测血氧、轻声呼叫孩子，但是没有反应。“当时孩子的脉搏非常微弱，血氧饱和度不到90%。”罗畅初步判断病情危重，立即抱着孩子奔向两百米远的抢救室。经过50多分钟抢救，孩子终于脱离危险。

“鉴诊是急诊的第一关，初步辨别清楚患儿的病情和危重程度，才便于科学、及时治疗。”天津市儿童医院龙岩院区急诊科护士长刘静说，医院通过鉴诊疏导就诊儿童去绿、黄、红不同诊疗区。“更重要的是第一时间发现重症患者，抢夺急救时间。”

夜幕下，天津市儿童医院马场院区急诊区门口。新华社记者 徐思钰 摄

夜幕下，急诊鉴诊台前，新来就诊的孩子接连不断，值班护士逐一查看每一位孩子的面部和双手，询问家长相关症状，登记信息。登记后，家长直接到挂号窗口取号，再到相应就诊区域等待叫号就诊。

诊区外，医院的工作人员和安保人员也在加班维持秩序、帮助叫号，随着叫号牌再次翻动，又有几名家长带着孩子走进诊室。

露营小推车里的守候

晚上十点，大风呼啸。天津市儿童医院里暖气十足。急诊区内人来人往，不时传来咳嗽声。在诊室门前排队候诊的有怀抱里的婴儿，也有十几岁的青少年。

队伍里，几辆露营小推车特别显眼。不同于婴儿车，这种小推车像个小床，五六岁的小孩子可以躺在里面。家长推着小推车排队，孩子躺在车上休息。

天津市儿童医院马场院区一层急诊区，躺在小推车里的患儿与排队的家长。新华社记者 徐思钰 摄

在候诊区，一位敷着退烧贴的小女孩在小推车内熟睡，一旁的老太太静静地等化验单。

“孩子前段时间发烧不明显，咳嗽时间长，最近高烧到39摄氏度，持续不退。”老太太望着孙女一脸心疼地说，“用这种小推车，孩子舒服点。”

尽管等得心急，但队伍基本有序。同样推着小推车的一对年轻夫妻是第二次来医院，丈夫不时看看叫号大屏幕。“孩子们扎堆生病，队伍长，有心理准备，大家都相互理解。”

近日，天津市卫健委召开的“冬春季呼吸道疾病防治”主题新闻发布会传来好消息，目前全市门急诊和住院以及药品等医疗资源比较充足。截至发布会当天，全市儿科门急诊量已连续3天下降，儿科就诊需求趋缓。

医护人员、行政人员、物业全员上阵

龙岩院区急诊科主任顾艳敏连续看完三十多位病人，已经四五个小时没喝水、没吃东西。趁着病人进门的空隙，顾艳敏到更衣室利索地洗了洗手，拿出医院准备的慰问食品，吃了两口，便又回到了问诊室。

“这是医院给急诊的医护人员准备的食品。”顾艳敏指着吃了两口的小面包告诉记者，医院工会专门发放了慰问物资，放在更衣室里，饿了可以垫垫肚子。

天津市每千名儿童拥有儿科医生数量约为1.14名，高于国家卫健委到2025年达到0.87名的要求，加上中医儿科、全科医生的补充，全市整体儿科资源相对较为充裕。不过，面对大量儿童患者就诊，医护人员的工作量仍然很大。

在天津市儿童医院马场院区，商跃云正在问诊。新华社记者 徐思钰 摄

血液科副主任医师艾奇每周都要出夜间儿内科门诊。“我们做好应对‘持久战’的准备。”

“赶上病人特别多的时候，完成急诊轮转的大夫也留下来继续帮忙。”马场院区重症医学科行政副主任、主任医师商跃云说，“病人增多的时候，医院会在5到10分钟内调配医生支援急诊。”

为了让更多患儿及时就诊，不少行政人员调到急诊区值班，带着“执勤”袖标，引导患者、维持秩序。“全院员工和物业人员共4000余人，全力以赴保护诊疗高峰下的宝贝。”天津市儿童医院院长刘薇说。

当记者准备离开医院时，急诊区里家长和孩子仍在进进出出。随着又一声叫号声响起，排队候诊的一对母女急匆匆走向大夫……