《2023职场青年健康状况图鉴》发布：被心梗“盯上”的年轻人应引起重视

每年运动频次低于5次的受访职场青年超10%，还有超半数受访者饱受失眠、脱发、颈椎病等困扰，这是近日发布的《2023职场青年健康状况图鉴》(以下简称“健康状况图鉴”)所展示的现实。这份健康状况图鉴还显示，久坐、加班、熬夜是不少职场青年的工作“三件套”。

不良的生活方式影响职场青年身体健康。此前，在国家卫健委召开的新闻发布会上，国家心血管病中心主任、中国工程院院士胡盛寿曾表示，心血管疾病发病有年轻化的趋势，“抛开一些猝死的个案不谈，我们在急性心肌梗死、脑卒中发病患者的调查中，发现他们首次发病年龄有下降的趋势”。

关于心血管疾病发病年轻化的原因，胡盛寿解释，近些年来我国居民膳食中，全谷物和豆类的比例持续下降，而脂肪摄入和供能占比不断上升。此外，健康状况图鉴所反映的锻炼整体不足、久坐时间长、精神压力大和睡眠不足也是心血管疾病发病年轻化的原因。

中日友好医院急诊科医生姚尧告诉记者，在他接诊的患者中，患有心梗的年轻人并不少见，而心梗又是引发猝死的一大诱因。

近日，我国北方地区气温骤降。有数据显示，气温每下降1摄氏度，发生心梗的风险增加2%。姚尧解释，气温下降会导致血管收缩，导致回心血量减少，进而增加心梗风险。

除心梗外，中风也应引起年轻人的重视。日前，微博话题#第一批90后已成为中风高发人群#登上热搜。2021年，国家卫生健康委联合9部门印发的《加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案》指出，要积极引导30岁及以上公民每年至少进行一次血压检测，提高高血压的知晓率，到2030年，我国30岁及以上居民高血压知晓率达到65%。目前，已有不少90后超过30岁，他们已成为高血压的重点防控人群。

在健康状况图鉴发布现场，姚尧表示，年轻人如果有晕厥、胸痛、呼吸困难、心悸、腹痛、肢体无力等突发症状，应及时就医，以免错过最佳救治时间。(中青报·中青网记者 刘昶荣)