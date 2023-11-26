9批集采共覆盖374种药品 挤压药价“水分”更多惠及百姓

9批集采共覆盖374种药品，平均降价超50%——

挤压药价“水分”更多惠及百姓

本报记者 吴佳佳

国家组织药品联合采购办公室近期公布第九批国家组织药品集中带量采购结果。此次集采有41种药品采购成功，中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。国家医保局相关负责人表示，下一步将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2024年3月份用上集采降价后的中选产品。

第九批国家药品集采共有266个产品中选，其中包含用于治疗糖尿病的伏格列波糖、治疗胃肠道疾病的雷贝拉唑等常用药品。同时也包括抗肿瘤用药及5种短缺药品和急抢救药品。“药品集采覆盖面越来越广，将更有利于医院用药选择，更多惠及百姓。”上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科主任卞晓岚说。

自2018年以来，国家医保局已开展9批国家组织药品集采，共纳入374种药品，平均降价超50%。例如，治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊于今年5月份专利到期后及时纳入集采，每粒(25mg)从平均约200元降至15元，患者每月可节约药费约3880元；治疗胃肠道疾病的雷贝拉唑口服常释剂型等3个国家重点监控合理用药药品价格明显降低。专家表示，集采常态化开展并挤压虚高的药品价格水分，旨在让消费者长期使用优质优价药品，直接感受到政策红利。

据了解，本次集采在规则上有显著变化，即中选药品采购周期为4年，这是国家组织药品集采以来最长的药品采购周期。中国药科大学国际医药商学院教授路云介绍，如果采购周期较短，可能出现企业生产安排不合理而导致药品断供等问题。为保证临床供应稳定，今年将集采采购期由过去的2年至3年，延长至4年。“采购周期的延长既让医院有较稳定的预期，也有利于企业根据全国使用量等情况，制定长期发展策略，合理安排生产周期。”

另一个值得关注的变化为重点关注“国家重点监控品种”。根据规定，重点监控品种可按临床实际报量，不设下限。在第九批集采中，部分重点监控品种的带量比例将被减少20%。此次集采的重点监控品种包括雷贝拉唑、奥美拉唑和艾司奥美拉唑等。对此，首都医科大学宣武医院药学部主任张兰解释，重点监控目录是临床使用不合理问题较多、使用金额异常偏高、对用药合理性影响较大的化学药品和生物制品。这些药品如果一味追求完成集采任务量，则可能出现不合理使用的风险。

为防止企业“围标”，本次集采还进一步优化创新淘汰规则。集采首次提出企业可组成联合体进行申报，这意味着尽管中选的企业只是关联企业当中的一家，但是联合体中的企业都可供应共享地区。而对于投诉举报其他申报企业在申报过程中存在合谋、围标、串标等违法违规行为，并能提供实质性证据材料的企业，在同品种申报企业“单位可比价”相同时优先。这些规则既有效控制了不同中选企业之间过大的价格差异，也进一步规范了企业投标行为。

《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》明确，将常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达450个。国家医保局相关负责人表示，将持续推进医药集中带量采购扩面提质，同时在地方层面，也将重点对国家组织集采以外的部分药品开展省际联盟采购。(经济日报)