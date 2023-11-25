行业热议消费新模式新业态 共促消费领域行业高质量发展

11月22日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在北京举行。在圆桌论坛环节，多位业界嘉宾以“新模式新业态 解锁消费新趋势”为主题，探索如何在新模式新业态不断涌现背景下促进新消费，共探消费领域的前沿趋势和发展路径，并为消费领域行业高质量发展建言献策。

如何更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求？“增强消费对经济发展的基础性作用是一个系统工程，需要全社会的协同发力，唯有消费的各个环节都畅通起来，才能使大家能消费、愿消费、敢消费。”北京市政协经济委员会副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起在主持圆桌论坛时说，“未来，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，打造更多消费热点，把扩大内需与改善民生结合起来，努力推动中国制造、中国速度、中国产品向中国创造、中国质量、中国品牌转变。”

消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户美好生活。对于为何要重视家装家居消费，中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会秘书长胡亚南认为，家装家居产业对拉动国民消费有着重要意义。她从宏观经济、消费者主体和需求变化、家装行业服务转型三方面分析了家居家装消费趋势：“中国现在已进入存量房时代，扮演解决或提升国民消费居住环境的角色也由地产商转变为家装企业、家居部品材料企业。近年来，消费主体发生变化，年轻消费者需求从‘性价比’变为‘颜价比’，且常伴随个性化、智能化等标签。此外，居住消费一直位列国民消费第二位，对于拉动经济、产业导向都有非常重要的作用。”

当前，电商已经深入到各行各业，在促进消费方面发挥着重要作用。商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说，除新兴行业外，适老消费、男性消费都是当前消费领域的热点话题。针对目前消费领域出现的消费分级、消费分层的情况，他建议，实体商户和互联网平台要聚焦不同的消费群体的消费需求，选择适合的策略方向。“未来，消费将向着智能化、品质化和绿色化发展，乡村市场和即时市场是需要关注的两个重点方面。”

在数字经济迅速发展、年轻人独立意识增强的趋势下，消费者的个性需求被进一步挖掘。悠唐购物中心负责人围绕实体线下购物中心如何应对消费线上化、需求多元化进行了分享。她说：“ 现阶段，大众的消费习惯更趋线上化，这对线下实体购物中心的发展带来挑战，但我们也在挖掘其中潜在的发展机遇。”她以悠唐购物中心的创新实践为例介绍：“2023年，悠唐购物中心基于全面的客群分析进行了整体品牌升级，聚焦25岁-45岁的客群对于社交、家庭出行等场景的重视，推出了‘U氧慢活的城市社交场’的全新定位。不仅以绿色、有氧、舒适的设计语言，营造出‘U氧慢活’的场景氛围，提升消费者体验感。更推出了U YOUNG食集、U BABYS TIME、U POWER三大产品线，满足各年龄段消费者的日常购物、社交、打卡等多重需求。”

近年来，健康消费需求日益增强，消费者也愈加注重产品的品质化、健康化、个性化。恒洁集团品牌总监元永义介绍说，结合市场趋势和用户需求，恒洁进行了全新的品牌升级，提出了“选品质就是选生活”的新主张，引领消费者从选择“卫浴好物”向享受“品质生活”转变。恒洁也从智能卫浴专家升级为全卫空间解决方案提供者，从行业领军品牌向消费者品牌进行升级。同时，通过产品&服务全面升级、创新性品牌营销方式、拥抱数字化新媒体，缓解线下经营成本，帮助经销商实现从“坐商”到“行商”。他说：“当前，家居市场出现了理性消费、焕新消费、悦己消费、绿色和环保的消费的新趋势。恒洁抓住市场趋势和用户需求 ，持续创新和渠道拓展，为用户带来高品质产品和服务。”