国际素食日：一组数字告诉你如何科学吃素

11月25日是国际素食日。近年来，越来越多的人选择素食。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受人民网记者采访时介绍，吃素虽然能带来诸多好处，但一味吃素并不能让身体更健康。吃素更要讲究均衡膳食、科学搭配。





















