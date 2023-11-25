首儿所呼吸内科在朝阳妇幼设第二病区

昨天，首都儿科研究所呼吸内科第二病区在朝阳区妇幼保健院（北院区）正式揭牌。该病区增设了30张儿科床位，将在一定程度上缓解首儿所的床位压力。

昨天上午11时，在位于北五环附近的朝阳区妇幼保健院（北院区），儿科门诊区有不少带着孩子来看病的家长。北京青年报记者了解到，虽然当天的门诊号早已全部挂完，但与首都儿科研究所内人满为患的场面相比，这里的就诊压力还是小了不少。

朝阳区妇幼保健院（北院区）位于来广营北苑东路11号，面积3.86万平方米，于2022年初开诊，拥有400多张床位。去年，妇幼保健院和首儿所签署了“紧密型儿科医联体合作协议”。此次首儿所呼吸内科在朝阳区妇幼保健院（北院区）开设第二病区是双方的进一步深入合作。目前，该病区共设置床位30张，今后有望根据情况酌情增加到50张。据朝阳区妇幼保健院相关负责人介绍，根据首儿所医生的需求和建议，第二病区将增加呼吸道病原检测项目，并通过临时采购的方式，合理增加医疗设备。

第二病区的医护力量由两所医院共同组成，首儿所援派2名医生、2名护师，妇幼保健院配备5名医生、10名护师。据首都儿科研究所附属儿童医院呼吸科副主任医师康小会介绍，目前首儿所病房床位有限，此次与朝阳区妇幼保健院合作，正好可以充分利用其优越的地理位置和良好的医疗环境，实现优势互补。据悉，第二病区于10天前开启试运营，截至11月23日共收治13例病人，有2位已经出院，目前一切运行顺利。

“儿童常见病其实在二级、三级医院都可以治疗，不一定非要去儿童专科医院。专科医院人员较为密集，可能存在交叉感染的风险。”康小会提醒市民，孩子生病后家长可关注孩子的精神状态、饮食情况，从而选择更加合适的医院就诊，提高就诊效率及舒适度。

“首都儿科研究所呼吸内科第二病区的落成，一方面可以利用首儿所的优质医疗资源，缓解儿科专科病房的需求量，缓解儿童医院的就诊压力。同时，也可以提升朝阳区基层医疗卫生医院的诊疗服务能力，实现双方共同发展。”朝阳区卫健委主任张瑞介绍。

今年入冬以来，儿童呼吸道疾病高发，各种疾病交织叠加，并呈现低龄化、复杂化、耐药多的趋势。据朝阳区妇幼保健院相关负责人介绍，针对这种情况，朝阳区妇幼保健院南北两个院区集中全员力量，提高儿科门诊接诊能力，通过增加出诊单元、延长门诊时间、增加周末门诊等方式缓解患儿看病难的问题，还开通了门诊输液通道。

张瑞介绍，为进一步缓解近期儿科就诊压力，朝阳区积极扩充基层医疗能力，尤其是扩充社区儿科接诊能力，加强医院门急诊医护人员配置，合理调整班次，保障就诊高峰期间出诊医生数量，通过增加开放诊室数量、延长服务时间、扩容补液区域等措施及时提升接诊服务能力。目前，朝阳区共有34家社区卫生服务中心可提供儿科诊疗服务，一二级以上医院36家。文并摄/本报记者 赵婷婷