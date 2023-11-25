到2025年全国三级中医医院儿科设置实现全覆盖

新华社北京11月24日电（记者田晓航）为充分发挥中医药在保障儿童健康中的重要作用，国家中医药管理局日前发布通知提出进一步加强中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院，下同）儿科建设，到2025年，实现全国三级中医医院、中西医结合医院儿科设置全覆盖，二级中医医院、中西医结合医院80%以上设置儿科。

根据国家中医药管理局关于进一步加强中医医院儿科建设的通知，中医医院应根据当地人口规模及儿童中医药服务需求，设置儿科门诊、病房床位，配备儿科医师。二级公立中医医院应普遍开设儿科门诊，三级公立中医医院应开设儿科病房，有条件的三级中医医院可设置儿科急诊，国家中医儿科优势专科应设置儿童重症监护室。

中医药是中华民族的瑰宝，在儿童常见疾病诊疗和预防保健等方面具有独特优势。通知要求，以小儿肺炎、哮喘、紫癜、遗尿、皮肤病、自闭症、抽动症、多动症、性早熟及生长发育迟缓等中医诊疗特色突出、疗效确切的儿科疾病为主攻方向，总结临床经验，优化诊疗方案；针对儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯及心理性疾病，积极运用中医药适宜技术进行干预。

同时，通知提出，中医医院儿科应在门诊设置小儿外治室；针对病因明确、中医特色突出、疗效确切的发热、咳嗽、鼻炎、食积、腹泻、遗尿等儿童常见病，推广应用小儿推拿、中药药浴、穴位贴敷等中医药适宜技术。

通知还强调确保儿童用药安全，提出中医医院应加强儿科用药管理，通过处方审核、处方点评、药学查房、药学会诊、合理用药干预、治疗药物监测等多种方式，杜绝抗生素、激素等化学药物的滥用。