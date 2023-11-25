 国务院联防联控机制发布通知 六项重点措施保护人民健康

国务院联防联控机制24日发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》，提出切实落实口岸疫情防控、持续开展疫情动态监测预警、加强重点机构重点人群防控、加强医疗救治应对准备、持续强化科普宣教、强化组织领导和责任落实等六项重点措施，指导各地各部门进一步做好冬春季新冠及其他重点传染病防控工作，保护人民群众身体健康。

冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节，将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。目前全国新冠疫情形势总体平稳，冬季我国新冠疫情仍存在反弹的风险。

通知提出，口岸要严格落实入境人员体温监测、医学巡查、流行病学调查、医学排查等措施，按规定开展新冠病毒变异监测。疾控、卫生健康、海关部门要加强数据共享和信息互通，协同开展风险研判和预测预警。加强主动健康申报相关政策的宣传解读。

通知要求，各地要统筹做好新冠、流感和诺如病毒胃肠炎等重点传染病监测，密切跟踪疫情形势变化。加强对网络直报、发热门诊、哨点医院、实验室检测等多源数据的分析利用，有条件的地区结合实际开展急性呼吸道传染病多病原综合监测，强化法定传染病信息报告管理，确保信息报告的及时性和准确性。

对于重点机构重点人群，通知要求各地加强养老、托幼、学校、社会福利等机构以及空间密闭场所防控，督促做好日常防护和健康监测。强化老年人、基础性疾病患者、儿童等重点人群新冠、流感、肺炎球菌疫苗接种，加强65岁以上老年人等脆弱人群分类分级健康服务和管理。

为加强医疗救治应对准备，通知强调，各地要针对冬春季传染病流行形势及呼吸道感染性疾病发病态势统筹调配医疗资源，加强相关救治药品的生产供应保障。动态监测零售药店、医疗机构特别是基层医疗物资供应情况，加强儿童用药适宜剂型保障。

通知还指出，各地要持续做好健康教育和宣传引导，强化冬春季传染病防控工作的组织领导，保持适度有序的防控力度和节奏，保持各级联防联控机制有效运转，一旦发现聚集性疫情要及时报告、快速反应、有效处置。