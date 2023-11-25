记者24日从国家医保局新闻发布会上获悉，2019年11月24日全国首个医保码（医保电子凭证）激活以来，4年间全国医保码用户已经超过10亿人。“医保码、一码通”不断深入人心，医保码“全场景通、全流程通、全国通”的基础不断夯实，医保信息惠民不断取得新进展。

整体来看，4年来医保码推广应用情况较好，群众看病就医获得感持续增强。国家医保局办公室副主任付超奇介绍，目前全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已支持医保码就医购药，接入定点医药机构超过80万家。从各省份激活情况来看，浙江和青海两省已率先实现全省参保人覆盖，半数以上省份的医保码激活率超过75%。目前医保码合作渠道包括支付宝、微信等互联网平台，农业银行、招商银行等银行渠道，以及定点医药机构渠道，总计已达234个。

国家医保局规财法规司副司长谢章澍表示，医保码上线以来，医保部门推动医保码从仅在结算环节可用到可在预约挂号、签到就诊、诊疗检查、报告查询、药房取药等全程使用。服务范围从“本地”向“全国”转变，助力群众线上自助办理异地就医备案，线下脱卡直接结算。结合群众实际需要，医保部门推出了在线问诊、一键续方、复诊配药、线上结算、送药到家等一批“互联网+医保服务”。同时，针对老年人、未成年人等一些运用智能技术较为困难群体的医保服务需求，推出亲情账户、异地就医代他人备案等功能，并在医保经办机构增加了医保码线下激活的服务，助力特殊群体获取并享受掌上医保服务。