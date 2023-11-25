全球医疗行业聚焦数字化创新

在德国杜塞尔多夫国际医疗器械设备展，参观者在科曼医疗展位咨询洽谈。

新华社记者 张 帆摄

杜塞尔多夫国际医疗器械设备展（以下简称“杜塞尔多夫医疗展”）日前在德国举行。来自70多个国家和地区的5500余家医疗相关企业参展。其中，中国参展企业1458家，成为参展企业数量最多的国家。主办方表示，中国企业携各类创新产品亮相，展示了中国医疗企业的前沿技术，为全球医疗市场提供了全方位、多样化的解决方案。

杜塞尔多夫医疗展是具有国际影响力的综合性医疗设备展，本届展会系统展示了医疗器械设备、实验室分析诊断、电子医疗、医用耗材、理疗矫形五大细分领域的产品和服务。杜塞尔多夫展览公司董事总经理艾哈德·维恩坎普介绍，为期4天的展会共吸引观众8.3万人次，其中3/4来自德国以外的国家和地区，创下近年来新高。

展会上，多家中国企业跻身中心展区。在9号馆，科曼医疗展台的呼吸机、监护仪等设备吸引了不少采购商关注，首次展示的易智联系统也受到关注。现场工作人员向记者介绍，设备物联、数据互通以及远程医疗正成为各国医院的发展重点之一。易智联系统可用于医院内部监护数据共享、多平台浏览、系统互联互通等业务。

在理邦展台，便携式彩超Acclarix AX9首次亮相。展台负责人向记者介绍，该产品采用企业自主研发的智能影像技术，以3D效果呈现检测信息，使图像效果更加真实、流畅、具有层次感。

深圳市在展会上专门搭建了有统一标识的“魅力深圳”联合展区。据深圳市医疗器械行业协会介绍，共有200余家深圳企业参展，集中展示了心电、血氧、超声、监护等多类型、高性能医疗产品。

展会主办方发布的公告显示，近年来医疗行业数字化步伐显著加快，人工智能、远程医疗、可穿戴设备、电子病历和大数据等正推动行业发展。

在展会现场，多家参展企业都展示了机器人辅助超声检查、虚拟现实和增强现实应用程序、人工智能可穿戴设备等最新解决方案。

德国拜罗伊特大学研发的基于人工智能的可穿戴设备，可用于帮助诊断和监测神经系统疾病。项目负责人费赛尔介绍，该设备能够监测患者在日常生活中的微小变化并进行分析，相比耗时两年半到3年的传统方法，使用人工智能进行诊断只需约9个月，帮助患者早发现、早治疗。

展会期间还举办了200多场医疗论坛和讲座。德国石勒苏益格—荷尔斯泰因大学教授克里斯蒂安·斯纳表示，社交媒体平台提供了传播医疗信息的新途径。但在涉及健康问题时，须谨慎对待。斯纳表示，目前正在牵头探索更好的指标和衡量标准，以更准确地评估网络视频上的医疗信息质量。