数字标签试点覆盖主要食品类别

昨日，北京青年报记者从国家卫健委获悉，食品数字标签试点目前正在20余家企业开展，商品类别覆盖主要大宗食品。未来，将进一步扩大试点范围，大幅提升消费者阅读体验感与便利性。

今年7月底，在国家卫生健康委食品司的组织下，国家食品安全风险评估中心联合中国食品工业协会、中国物品编码中心和北京市卫生健康委开展食品数字标签试点工作。据国家卫健委透露，目前已组织20余家企业开展数字标签应用试点工作，超过40款产品加入了数字化标签的试点工作，覆盖粮油、肉制品、方便食品、坚果、饮用水、饮料、乳制品、焙烤食品、保健食品、酒类等主要大宗食品类别。部分产品已经进入市场，其他产品预计也将在年底前陆续进入市场，同时鼓励更多食品生产企业加入数字标签试点工作中。

昨日，“数字标签”沙龙活动举行，来自20余家食品企业的30余款首批数字标签试点产品集中亮相，方便消费者进行体验。北青报记者现场用手机扫了一款酸奶产品的数字标签二维码，点开之后，画面上显示出一张长长的彩色标签，上面可以清晰地看到产品信息，包括产品类别、产品标准号、配料表、贮存条件、营养成分表等。

据悉，近年来，公众食品安全和营养健康需求提升，消费者更加注重阅读食品标签，合理选择食品。随着食品标签标示信息的增多，受传统标签版面限制，消费者期待获取更多营养健康信息，部分标签字号偏小等在一定程度上给消费者信息获取带来不便。而数字标签则是通过二维码等形式展示食品标签信息，消费者可以通过手机等移动设备扫描食品标签上的二维码获取信息。

据国家卫健委相关负责人介绍，相较传统标签，数字标签没有版面限制，更加符合绿色发展理念，消费者还可以通过页面放大、语音识读、视频讲解等多种功能更便捷获取食品信息，满足不同消费者阅读需求。此外，对于企业来说，数字标签方便维护，提高了食品企业在食品标签管理工作上的效率和准确率，还可有效节省食品企业在标签设计、印刷、审核中的人力及物力投入，减少食品标签维护和调整成本。数字标签正式应用后，在传统标签保留强制性标示内容的基础上，还能有效利用数字标签开展信息传递，减少包装材料和油墨的使用，有利于绿色环保。

北青报记者了解到，为确保数字标签这一食品标准的新载体能真实准确地向消费者传递食品相关信息，国家食品安全风险评估中心正在组织修订的《食品安全国家标准预包装食品标签通则》(GB7718)纳入了数字标签要求，将对数字标签的应用原则、要求和展示内容进行规定，为食品生产经营和市场监管提供规范依据。食品生产企业可在自有平台展示数字标签页面，中国物品编码中心也搭建了数字标签的统一平台，为食品生产企业使用数字标签提供了更多选项。

国家卫健委相关负责人表示，数字标签相比传统食品标签，无论在消费者获取信息、食品生产经营还是市场监管工作中都可以发挥更大的作用，有着十分广阔的应用前景，但要达到这一目标还需要各方共同努力。