健身教练上岗需具备基本急救技能

本报讯（记者 王薇）健身教练应持有行业组织认可的资格证书，具备基本的急救方法与操作技能；服务项目及收费标准应在醒目位置公示；高危险性体育项目关键设备应取得有资质的技术机构出具的检验合格证明……近日，北京市市场监管局在其官网公开对北京市地方标准《健身房服务规范》征求意见。该标准涉及北京市健身房的基本要求、场所及设备设施要求、服务内容、服务要求、服务评价与改进等多个方面，出台后将有利于规范提升北京市健身房服务水平，促进全民健身健康发展。

健身房的健身教练、游泳救生员、攀岩社会体育指导员等都应该具备哪些资质要求？规范中进行了详细规定。如：工作人员应持有健康证明，健身教练应持有行业组织认可的资格证书，熟悉健身器材和设施的性能，掌握各种健身器材的操作规程，具有运动健身相关知识和技能，具备基本的急救方法与操作技能。另外，游泳救生员、社会体育指导员（游泳、潜水、攀岩、滑雪）等应持有国家职业资格证书上岗。同时专兼职安全员应熟悉消防、安全等知识，熟练使用通信、治安和消防器材。

健身房内的安全直接关系着消费者的生命健康。规范规定，健身房内应有视频监控系统，数据的保存时间宜不少于60天，应有覆盖全场的应急广播系统；应悬挂关于场地、器材和设备的使用说明，在有较大危险因素的部位、器材和设备上，应设置安全警示标志；应在醒目位置张贴体育活动人员安全须知；备有常规急救药品和器械，并摆放于便于取用的明显位置；实际容纳的锻炼者人数不应超过最大容纳人数，当接近最大容纳人数或高峰期人员相对聚集时，应采取有效的控制和疏散措施，确保安全；应提前告知顾客不能参加健身的疾病等。

另外，对于健身房内提供的健身器材，应按照产品标准要求入场前检测，定期检查；健身设备应有使用标识，并在显著位置注明操作方法和注意事项，必要时配备专人巡护；高危险性体育项目关键设备应取得有资质的技术机构出具的检验合格证明。

规范还对健身场地作出要求。如：有氧练习区、力量练习区层高不低于2.8m，团体操练习区层高不低于3.0m。有氧练习器种类不少于4种，力量练习器种类不少于5种（腿、臂、肩、背、胸、腹、心肺等练习器材），体质测试区有身体形态、机能、素质测试系统，能测定身体成分、心肺功能和肌肉力量，能为顾客进行身体评价，并能制定相应的健身指导计划和膳食参考方案。

对于私人教练的服务，规范中要求私人教练接待顾客，顾客第一次到来时，应了解顾客的基本信息和健康情况，告知体质测试的相关内容及注意事项，进行体质测试，告知顾客的体质状况；根据顾客体质测试结果，与顾客协商制定科学、合理、有针对性的个人健身计划；授课过程中不应使用危险或非专业等违规动作，保证顾客安全等。

对于顾客投诉处理，应建立完善的处理程序，公布投诉渠道和联系方式、接待人员、反馈时限等内容，就顾客或相关方的投诉作出安排。应在规定时限内向投诉方作出有效反馈，并就投诉处理满意情况及时进行跟踪。