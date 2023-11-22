北京发布重点场所AED电子地图

本报讯（记者 蒋若静）昨日，由北京市卫生健康委员会主办，北京急救中心承办，北京师范大学协办的急救主题宣传活动举行，活动上正式发布了北京市重点公共场所自动体外除颤器（以下简称AED）电子地图，AED电子地图已经与北京120调度指挥系统联通。市民可通过微信搜索“北京120”小程序，点开首页“重点公共场所AED电子地图”，即可查询到附近的AED设备。

市民如何使用AED电子地图查询？北京急救中心主任医师陈志表示，市民可以打开微信，搜索“北京120”小程序，点开首页“重点公共场所AED电子地图”，根据提示开放使用者位置信息，系统会自动显示附近的AED，并按照距离由近及远排序。点击“到这去”功能，可链接电子地图启动导航，指引使用者找到AED。根据相关管理规定，普通公众经过急救培训可以掌握AED的使用方法。没有经过培训的呼叫者在120调度人员或AED语音提示指导下，也可操作使用AED。公众使用AED不存在法律障碍。

目前，本市已经在重点公共场所包括学校、重点公共交通场所、大型商超、体育场馆、公园景区、影剧院及其他人员密集场所等7大类场所配置5089台AED，涉及3116个点位，目前仍在一直推进此项工作。值得一提的是，这些AED设备地理信息已与120指挥调度系统对接，实现了社会急救与专业急救的有效衔接、协同联动，能够更好发挥现场第一响应人作用，提高心搏骤停患者抢救成功率。

为了让更多人掌握急救技能，近年来，市卫生健康委会同市红十字会、相关部门单位累计开展急救取证培训约50万人次，线上、线下急救科普培训和宣传覆盖8000万人次，后续还会继续以教授徒手心肺复苏（CPR）技能和AED使用为重点，广泛开展社会急救知识和技能培训。

为提高院前急救效率，北京市卫生健康委员会应急办副主任于海玲表示，本市将持续加强公众急救宣传工作，鼓励和引导社会公众共同参与急救工作，形成大家共建共享的良好社会急救氛围，比如倡导大家为救护车让行、清理好自家的楼道和小区的通道等。持续加强急救科普培训工作，包括培训重点公共场所从业人员、高风险人群等。北京也将持续加强院前医疗急救体系建设，不断优化急救网络布局，加强急救人员队伍建设，全面增强院前医疗急救服务能力和水平。

北京市卫生健康委员会副主任李昂指出，近年来，本市院前医疗急救体系建设取得显著成绩，服务能力和水平持续提升，实现了全市统一呼救号码，统一指挥调度，北京成为全国唯一实现统一指挥、一级调度的省市，急救效率明显提高。本市已完成470处院前医疗急救设施和21个救护车洗消站标准化建设，配置院前救护车1066辆，其中负压救护车达到437辆，急救网络覆盖城乡，布局更加公平可及，全市院前医疗急救呼叫满足率稳定在99%以上，平均急救反应时间缩短至12分钟左右。