平台设投诉入口是遏制街拍侵权的必要之举

“随手街拍”已成为一种流行时尚，但未经允许的商拍引发的侵权纠纷日渐其多。一项对1333名受访者进行的调查显示，56.6%的受访者认为商业步行街“街拍”侵犯了他人的隐私权和肖像权；整治街拍、偷拍的侵权行为，70.9%的受访者建议平台设置侵犯隐私、肖像权的投诉入口，提升投诉反馈效率。

作为一种街头文化活动，“街拍”现象在城市很常见，也引起了多种争议。我国法律规定，自然人的肖像权受法律保护，未经本人许可不得使用。不论侵权人是否用于商业目的，只要未经授权制作、使用、公开他人肖像，均可能构成侵权。如果路人明确要求拍摄者删除照片并阻止继续传播，而拍摄者拒绝的，则拍摄者需要承担侵犯肖像权的侵权责任。不过，在人人都有摄像头的时代，拍与被拍，都可能带来争端。因此，如何对“街拍”予以规范管理，是摆在我们面前的一个命题。此次调查中，受访者的多种意见值得重视。

58.2%的受访者建议平台设置更多内容审核环节，加强审核力度，这个建议值得倾听。根据《互联网信息服务管理办法》第六条规定，网络信息内容生产者不得制作、发布侵害他人名誉、隐私和其他合法权益的违法信息；根据第九条规定，网络信息内容服务平台应当健全信息发布审核等制度。换言之，平台加强审核力度防止“街拍”侵权是责任所在。

29.3%的受访者建议限制商业街拍行为，对拍客发放街拍许可证，也有参考价值。“街拍”涉及营利活动，也容易造成侵权，发放街拍许可证有望对街头“乱拍”起到规范作用。而70.9%的受访者建议平台设置侵犯隐私、肖像权的投诉入口，则是遏制“街拍”侵权的有效措施，有助于为治理“乱拍”提供高效的治理渠道。

对被侵权者来说，当发现自己不知不觉被他人偷拍，且自己的照片还被他人上传至网络平台，第一反应往往就是如何及时制止自己的照片继续传播。这其中最高效的办法是向平台直接投诉，要求下架侵权照片。这就需要网络平台设置投诉入口，为“街拍”受害者投诉提供方便。

从平台角度来说，也需要借助举报来弥补审核管理漏洞。侵权照片之所以能够被拍摄者轻易上传，与平台信息发布审核工作不到位有关。因此，平台需要与公众形成良性互动，借助公众举报来完善自身管理工作，既要及时受理投诉解决侵权问题，又要根据投诉情况健全内部审核。

从监管角度看，有关部门应该督促平台设置投诉入口。《互联网信息服务管理办法》第十六条规定，网络信息内容服务平台应当在显著位置设置便捷的投诉举报入口，公布投诉举报方式，及时受理处置公众投诉举报并反馈处理结果。也就是说，设置投诉入口是平台的责任，平台应积极落实这一要求。

从现实看，有的平台未设置投诉入口，有的平台投诉入口藏得深，有的是摆设。所谓摆设，是指投诉后没有及时反馈或者由机器人自动回复，这种回复不解决实际问题，既影响解决问题的效率，也影响到效果。因此，各个平台有必要对投诉举报环节进行完善，确保有专人受理举报，高效解决侵权问题。有关部门也要对平台投诉举报环节的服务质量进行监测，纠正不规范的举报受理机制。