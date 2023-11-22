扫码点餐维权还需公益诉讼接棒

日前，北京三中院通报一起餐厅强制顾客扫码点餐获取个人信息且无法删除的案例。孔某至某餐饮公司用餐时，个人信息被商家获取，取消关注该公众号后仍无法自行删除。法院判决该公司删除孔某个人信息，书面告知孔某其个人信息的处理范围和方式，向孔某书面赔礼道歉，赔偿孔某为保全证据花费的公证费用5000元。

近年来，扫码点餐服务在餐饮行业迅速兴起普及，然而，有的餐厅在“扫码”和“点餐”之间增加了一道程序，顾客不关注微信公众号、不授权商家获取个人信息就不能点餐。商家这样做的目的，无非是为自己的公众号引流增加粉丝，提高知名度和影响力，有针对性地推送营销信息，但此举侵犯了消费者的合法权益，涉嫌违规违法。

《消费者权益保护法》规定，消费者享有公平交易的权利，有权拒绝经营者的强制交易行为，经营者不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。扫码点餐强制关注公众号，就属于“不公平、不合理的交易条件”，侵犯了消费者的自主选择权、公平交易权。

同时，根据《民法典》和《个人信息保护法》，处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。消费者姓名、手机号、生日、地理位置、通讯录等个人信息，与就餐行为无关，商家通过让顾客扫码关注公众号获取上述个人信息，有悖于收集个人信息的“正当、必要”原则，涉嫌过度收集。而且商家如果保管不善，还有泄露、丢失顾客个人信息的风险。

对此，一些地方和部门已经开始加强对强制扫码点餐的执法监督，一些消费者也主动运用法律武器进行诉讼维权。2022年3月13日，上海市市场监管局发布侵害消费者合法权益典型案例，其中某餐馆通过“扫码点餐”非法收集消费者个人信息案，被作出警告和罚款5万元的行政处罚，引发关注和热议。同年4月，四川德阳市旌阳区法院审理一起“扫码点餐”引发的诉讼案件，判决被告火锅店停止侵权，并于判决生效之日起10日内删除获取的消费者个人信息。

不过也要看到，考虑到时间和精力成本，指望每个消费者较真维权并不现实。拿北京三中院通报的这起案例来说，“顾客扫码点餐法院判商家赔5000元”看起来是顾客获赔了，但实际上商家赔偿的只是顾客为打官司支付的5000元公证费用。也就是说，顾客虽然打赢了官司，但并未从商家那里获得额外补偿。只有让侵权的商家付出应有的沉重代价，才能对商家形成有力的震慑，打消其侥幸心理，也才能鼓励和带动更多消费者站出来维权。

在为消费者扫码点餐维权点赞之余，更希冀公益诉讼主动接棒。今年6月19日，中国消费者协会宣布将在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作，委托专业维权志愿者对线索进行汇总、分析、整理，并视情节采取提示警示、约谈劝喻、支持消费者诉讼、提起消费民事公益诉讼等方式。

期待各级消协组织切实积极开展公益诉讼，维护消费者合法权益。此外，检察机关也应履行公益诉讼监察职责，督促有关部门依法履行监督管理职责，加大对强制扫码点餐的整治力度，切实规范餐饮行业秩序。