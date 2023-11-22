“青年夜校”是年轻人的生活后花园

最近一段时间，“青年夜校”成为众多年轻人的“夜生活”基地。中新社记者在社交软件搜索发现，北京、广州、西安、长沙、深圳等地的夜校一课难求。有的地方还出现了超65万人同时在线抢近1万个课程名额的“盛况”。

不同于20世纪80年代进行在职学历再教育的夜校，今天的“青年夜校”更类似于青年人的“少年宫”，也有人将其比喻为老年大学的青春版。其课程设置有着超乎想象的丰富程度，既有尤克里里弹奏、民族舞、京剧等才艺特长类，又有甜品制作、女子防身术、中医养生等生活实用类，也不乏红酒品鉴、雨花石识别、电影鉴赏等有趣知识类。

除了课程丰富，物美价廉的高性价比，也是“青年夜校”的重要吸引力。一方面，很多“青年夜校”的师资都经过了严格遴选，有业内专家、非遗传承人，还有各领域的资深老师等等，真正保障了学习的体验感与获得感。另一方面，相较于一些兴趣培训班，“青年夜校”的学费往往更便宜，比如有网友抢到了12节民族舞课，学费只要500元。今天的年轻人，是热爱生活的一届，也是精打细算的一届，用一两杯奶茶钱就能收获优质的快乐与成长，无疑可以为他们需求的天平增添砝码。

其实，类似的现象并不是第一次出现。比如前一段时间，很多年轻人会在下班后涌入老年大学，折射出与“青年夜校”异曲同工的社会需求。此外，网络平台上的很多经典慕课，也成为无数年轻职场人的热门打卡地。一波波潮流接连涌动，我们又该如何读懂年轻人的需求？

如果说工作是年轻人在果园里的劳动，那下班后的时间则是一片生活的“自留地”，可以按照自己想要的模样进行装点与耕耘。透过“青年夜校”，我们可以看到年轻人的业余生活和人生态度。有年轻网友说，“青年夜校”对自己而言就像一个“精神桃花源”，在沉浸式学习某种知识或某项技能时，工作的压力、生活的烦恼都会被抛到脑后。而不同于“蹭老课堂”、线上慕课等，“青年夜校”为年轻人提供了全新的社交场景，交到朋友、拓宽视野，有的甚至找到了生活的伴侣。

随着“青年夜校”越来越受青睐，我们也该思考：年轻人究竟最需要什么样的“夜校”？“青年夜校”又该如何辐射更多年轻人？对此，一方面，“青年夜校”应不断加强课程体系建设，创新教学内容，并且拓展教学形式，形成寓教于乐的多元复合功能；另一方面，也可以通过打通家庭、学校、社会教育各个环节，形成政府统筹、教育牵头、社会参与的全民终身学习机制，充分发挥高等学府、群团组织、社会团体在跨领域资源整合与人员组织方面的积极作用，让优质公共文化资源惠及更多年轻人。