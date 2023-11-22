基层医院“有编不用”让人费解

近日，《半月谈》记者调研发现，部分区县基层医院在编制资源大量空闲的同时，却招聘许多没有编制的医务人员。比如某县人民医院共有编制763个，目前实有职工共计1121人，其中编制职工616人，空编率19.3%；编外职工505人，占总职工数45%。医院领导透露，医院有117个编制空闲，但县里没有批准使用。编制紧张无法增编尚可理解，有空余编制却不允许用，让人费解。

编制需要长远规划、统筹安排，在医疗保障体系日益健全、公立医院机构数量不断增加的背景下，医院编制被严控甚至减少不足为奇。然而，当前基层医务人员编制呈现整体增加趋势，一些地方却有大量医务人员编制空置不用，如此情况，绝非正常现象。

一些地方对医院编制显得“吝啬”，背后往往有十分现实的原因。地方财政向公立医疗机构投入资金，主要用途就是发放财政供养人员工资待遇。因此，医院在编人数，直接决定了财政投入的基数。当地方财政吃紧时，就得尽量压缩开支。在一些人看来，医院或多或少有些收入，可以自己想办法解决资金，暂时收紧编制，让医院承担临聘人员工资待遇，可以节流减支。于是，医院的编制就成了先被拿来“开刀”的对象。

应当看到，医院临时招聘编外人员，并非毫无好处。聘请和辞退无编制人员相对容易，且确定工资待遇比较灵活，可以高薪聘请紧缺人才。当前基层医务人员编制增速不及医疗需求增速，编制不够用成为普遍现象，让临聘人员形成补充也是务实之举。但是，如果基层医院编制控得太紧、闲置太多，恐怕会留下各种后患。很多高水平医务人员，只有得到编制的保障才愿意下到基层。高薪聘请编外专家是一种方法，但编外专家也会缺乏归属感。临聘人员流动性很大，极易导致人才断层。聘用的编外人员太多，还会增加医院的创收压力，可能间接导致过度诊疗现象，加重患者负担，损害医疗的公益性。

编制这根“杠杆”发挥不好作用，很多医改举措难以实施。“县聘乡用”是化解偏远乡镇医疗人才紧缺难题的重要手段；定向培养医学生模式可为基层输送了大量医疗人才；基层医务人员晋职晋级可享受不少优惠政策……这些无不以编制为基础。有编不用，此类医改举措只能暂缓或搁置。普及家庭医生签约服务、增设基本公共卫生项目等，也有赖于稳定的医疗人才队伍。没有编制这个“稳定器”，这些基础工作的可持续性就会面临挑战。概言之，基层常常需要运用编制来解决医疗难题，“有编不用”恐怕不是长久之策。

临聘人员对医疗工作的贡献，也应该得到肯定。但在编制内外待遇仍然有较大差距的背景下，关爱医务人员的一个好办法，就是让临聘人员有更多机会获得编制，进而实现同工同酬。理顺基层医务人员编制，具有走活人才“一盘棋”的作用。

强化基层医疗的举措很多，最重要且最困难的，就是建设一支数量和质量都达标的基层医疗人才队伍。善用编制，对于人才队伍建设具有引领作用。消除编制使用误区、科学设置编制、发挥好编制的作用，才能为“家门口看病”打牢人才和技术基础。