无证“神医”以秘方为名卖假药 强监管才能除乱象

2023年2月，侯元祥一审被青岛市黄岛区人民法院以“生产、销售假药罪”判刑12年，并处罚金1200万元。与侯元祥同样因“生产、销售假药罪”被判刑的，还有他的女儿、儿子、妻子和前女婿，分别被判刑11年至3年不等。此外，侯元祥三妹的儿子也卷入此案，他以“诈骗罪”和“窝藏罪”一审被判刑11年。

侯元祥非法行医的“底气”在于，他声称自己用秘方制造了“抗癌药”。然而，从医学的科学本质、医疗效果、药物管理等角度看问题，侯元祥等人因销售假药被定罪一点都不冤枉，同时他还冒充专家教授、非法行医10多年，也需要受到法律的惩戒。

在国内，依靠所谓祖传秘方、偏方行医者大有人在。国家药监局网站数据显示，2019年，全国由药监部门查处的假药案数量为14041起，在药品管理法修订后的次年（2020年），此类案件的数量减少到7361起，但同样令人咋舌。

现代社会，行医不仅要从医学院或相应的医疗机构毕业，还需要取得医师证和医师执业证书。药师同样是如此，如果售卖药品，还需要获得国家管理机构的批准。侯元祥没有医师执业证，其自制药物没有获得国家药监局的药品生产许可证、药品经营许可证。在此情况下，他们通过在网络上投放虚假个人简介，在山东多地用号脉问诊等方式销售自称抗癌的药物，显然已经触犯法律。

问题的要害还在于，侯元祥等人自称手持来历不明的“秘方”，这让他们自以为可以钻到法律法规的空子。

我国中医药法第三十条规定：生产符合国家规定条件的来源于古代经典名方的中药复方制剂，在申请药品批准文号时，可以仅提供非临床安全性研究资料。同时，国家药品监督管理局也规定：中药经典名方申报生产可仅提供药学及非临床安全性研究资料，免报药效研究及临床试验资料。这意味着，古代经典中药复方制剂可以不需要临床试验。同时，国家药监局的规定指出，仅应用传统工艺配制的中药制剂品种，不需要取得制剂批准文号，只需向省级药品监督管理部门备案后即可配制。

据此，一些人称其秘方、偏方为经典中药复方制剂，以为这样就能自制药物并销售。但是，侯元祥的自制药并没有备案。中医药法规定，对于医疗机构配制应备案而未备案的中药制剂，按生产假药给予处罚。

事实上，关于为何将侯元祥的四款自制产品认定为假药，青岛市药监局专门出具了一份说明。说明指出：侯元祥售卖的产品“无药品注册证号、无医疗机构制剂备案、无药品生产许可证、无医疗机构制剂许可证、无国家标准等，却生产出宣传能治疗癌症、心脑血管疾病等的药品销售给病人，涉案产品属于非药品”。

严惩侯元祥等人生产、销售假药的行为，是司法机构义不容辞的责任。与此同时，社会各界也应共同思考：如何阻止和预防更多的假药案和假医案，以保护公众健康安全？对此，有关部门不妨探索以更严格的标准对中医药监管的可能性，如可以执行更严格的药物监管制度：只允许在医疗机构配备自制药品，而且要经药品监管部门审批或备案，不能对外销售，只能在医院使用等，以有效减少假医假药对公众健康的威胁。