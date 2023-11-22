“高仿”板栗千万别吃

最近，“这种高仿板栗千万别吃”的话题成为网络热搜。这段时间，许多地方的街头和路边都出现了一种与板栗非常相似的果实，误食这种“高仿”板栗可能会导致中毒甚至死亡。那么，“高仿”板栗究竟是什么植物？

陕西省植物研究所研究员祁云枝告诉记者，“高仿”板栗其实是七叶树的果实。霜降前后，在七叶树的脚下，常常会看到许多果子。这些果子的外壳是褐色的，外壳包裹的种子一般有一到两粒，近球形，表皮黑黑地泛着亮光，形似板栗。

祁云枝介绍，七叶树全株有毒，其嫩芽和成熟的种子毒性最大。虽然猴子可以食用七叶树的果实，但是人畜误食可能会引起中毒甚至死亡。若是在路上捡到长得像栗子的东西，千万不能直接食用。

七叶树是一种高大的落叶乔木，树体高大，树冠茂密，花朵洁白，叶形雅致；叶子春夏绿色，秋天变黄甚至变红。七叶树与悬铃木、榆树和椴树一起，被誉为世界四大行道树。

那么，如何分辨七叶树果实与板栗？

祁云枝介绍，首先看体量。“高仿”板栗个头大，最大者有小孩拳头大小。板栗和它相比，要小很多。其次看叶子。七叶树的叶子是掌状复叶，一枚复叶由五到七片小叶构成，以七片叶子居多。栗树的叶子是单叶，叶子一片一片单生在枝条上。