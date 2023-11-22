手机辐射会不会危害健康

“双十一”已过，“双十二”在招手。年底购物节密集，许多手机厂商也趁此推出了新款产品，激发了人们的消费热情。

然而，最近法国国家频率管理局发布的一项检测结果，却令一些手机用户坐立难安。该局检测出国外某知名品牌手机辐射超标，由此电磁辐射影响健康的话题热度再次升高。

那么，电磁辐射到底是什么？为什么某品牌手机辐射超标没有在上市前被查出来？手机电磁辐射超标会不会对人体造成危害？

带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

与电离辐射有本质区别

电磁辐射是一种自然现象，电场和磁场的交互变化会产生电磁波，电磁波向空中发射或泄漏的现象就是电磁辐射。

“人们常说的电磁辐射、电离辐射，是人为界定的，实际上无论是高频率的辐射还是低频率的辐射都在地球上自然存在着。”中国科普作家协会会员、通信专业博士张弛在接受科技日报记者采访时表示。

电磁辐射与令人谈之色变的电离辐射有着本质的区别。电离辐射频率高、能量大，会破坏人体化学键，影响人体健康。核辐射就是电离辐射。

“相比电离辐射，电磁辐射的频率低、能量弱，它不会打破人体的化学键。”张弛表示，如果电磁辐射足够高，它的加热作用就会对人体造成伤害，但在日常生活中人们所接触到的手机、路由器、基站等，它们的频率较低、能量较弱，远达不到对人体造成伤害的强度。

是否造成影响与辐射量有关

手机上市前需经过辐射检测，但当时的检测结果不超标，不意味着以后也不会超标。张弛介绍，手机厂商通常会为了优化用户使用感受，通过升级软件把发射功率调高，借此增强信号，这也解释了为什么手机在上市后才被查出辐射超标。

电磁辐射是否对人体健康产生影响的关键在于辐射量。目前，我国与电磁辐射相关的国家标准主要有两个，一个是于2014年发布的国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；另外一个是与手机辐射更为相关的标准——《移动电话电磁辐射局部暴露限值》（GB21288-2007），其中规定“任意10克生物组织、任意连续6分钟平均比吸收率（SAR）值不得超过2.0瓦/千克”。

国家在制定电磁辐射相关标准时，通常会把“红线”设在比安全值更高的位置。资料显示，《电磁环境控制限值》以世界卫生组织推荐的国际非电离辐射防护委员会标准为制定基础，该标准采用了5倍以上的安全系数。

同时，张弛补充道，手机的辐射值即使稍稍超标也无需担心，因为其本身最大发射功率也达不到对人体造成危害的程度。

科学实验同样证明了这一点。

张弛表示：“实验中研究人员把手机的发射功率调到最大值2瓦（现实中手机不可能连续在2瓦功率下工作），再将此手机对模拟人脑的实验设备连续照射6分钟。实验结果显示，这一照射只是让大脑组织液温度升高0.392摄氏度。这也是手机对人体危害的极值，而打一次篮球人体体温就能升高0.5摄氏度。”