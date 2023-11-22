“扫一扫”让你吃得明明白白

“食品标签虽然小，但关乎公众消费得安不安心、喜不喜欢、明不明白。”11月21日，国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司、国家食品安全风险评估中心联合举办数字标签沙龙，中国工程院院士陈君石在会上表示，食品标签数字化让公众有了了解食品的新渠道，应注重数字标签的标准化引导，避免添加剂“妖魔化”等不良导向的问题出现。

“数字化是各行各业现代化进程中的重要方面，当前食品消费过程中存在安全、营养、健康方面的信息不对称问题，有望通过数字化标签方式进一步缓解。”中国工程院院士孙宝国表示，消除生产者和消费者间的信息不对称，将有效减少公众因不了解产生的恐慌。

为此，国家卫生健康委今年启动了数字标签的试点工作，委托国家食品安全风险评估中心会同中国食品工业协会、北京市卫生健康委、中国物品编码中心，组织相关食品生产企业开展数字标签应用研究、行业调研、产品试点等一系列工作。

数字标签让信息传递更流畅清晰

食品标签是维护消费者知情权的重要载体。“企业应该通过标签向消费者传递哪些信息，通则中有非常明确的规定。”国家食品安全风险评估中心主任李宁表示，例如都是酸奶，如果标注“发酵乳”，表明它是以乳和乳粉为原料经菌种发酵制成，不添加其他配料，而“风味发酵乳”则可以添加糖、果蔬谷物等其他配料，因此，食品标签传递的信息必须准确、真实、与实物相匹配。

在符合法律法规和食品安全标准要求的基础上，数字标签可以囊括更多信息，也可以通过页面放大、语音识读、视频讲解等功能优化展现方式。在现场，科技日报记者扫描了某品牌方便面的数字标签，除了传统信息外，还可以点击观看冲泡视频。

据介绍，已有20余家企业的40多款产品加入了数字化标签的试点工作，包括乳制品、植物油、糖果等食品类别。部分产品已经进入市场，其他产品预计将在年底前陆续进入市场。通过数字标签，消费者使用“扫一扫”就可以看到商品更准确、全面的信息，解决传统标签篇幅受限、字小不方便等问题。

“在试点过程中，与消费者健康密切相关内容仍被强制要求在标签上标识，而像生产经营者地址等消费者关注度不高的内容则在数字标签中展示。”国家食品安全风险评估中心标准中心主任朱蕾介绍，数字标签为实体标签留出了更多空间，那些需要强制标识的内容就可以放大字号，更便于消费者获得关键信息。

符合当前电子化、物联网发展趋势

“食品标签承载着保障食品安全、传递食品信息等多重功能，但我国消费者对于食品标签的认知还存在不足，食品标签的管理也有待进一步完善。”孙宝国表示，期待新修订的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718）进一步规范标识要求并尽快发布，更好地服务于百姓健康和行业创新发展。

据悉，正在组织修订的GB 7718也将纳入关于数字标签这一食品标准的“新载体”内容，对其应用原则、要求和展示内容进行规定，为食品生产经营和市场监管提供规范依据。

参与沙龙的试点企业代表表示，数字标签方便维护，提高了食品企业在食品标签管理工作上的效率和准确率，也可以有效节省食品企业在标签设计、印刷、审核中的人力及物力投入，减少食品标签维护和调整成本，同时增加相关管理的时效性，帮助企业适应当前电子化、物联网的发展趋势。

“当前国际物品编码组织也在全球推动物品编码载体从一维码向二维码的迁移，二维码应用能通过自动识别传输和交换信息，支持结算物流，实现监管方面的多项业务功能。”中国物品编码中心总工程师李建辉表示，我国开展的数字标签试点工作符合国际发展趋势。

国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司相关负责人表示，数字标签的推广应用将在满足公众日益增长的食品安全和营养健康需求的同时，兼顾产业生产经营和食品安全监管需要，实现食品标签管理上的“共赢”。