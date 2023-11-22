当心呼吸道感染恢复期症状反复

近期，“肺炎支原体感染愈后多吃白色食物”话题登上平台热搜榜。进入冬季，肺炎支原体等引起的呼吸道感染性疾病高发。随着一些患者逐渐康复，恢复期相关话题也引发关注。

呼吸道感染性疾病为何在恢复期会出现二次感染？恢复期有哪些饮食注意事项？多久之后可以再次接种疫苗？科技日报记者就此采访了相关专家。

防止二次感染，恢复期很关键

北京世纪坛医院呼吸与危重症医学科副主任薛新颖表示：“最近支原体肺炎二次感染的病例还挺多，尤其是小学生、初中生。大多数二次感染距离第一次感染不到一周左右。所以，即使呼吸道感染症状消失，也要警惕二次感染的情况，防止症状复发。”

为什么这个阶段容易出现二次感染呢？

一是恢复期阶段抗体一般还未产生。“呼吸道疾病感染患者，一般是在感染1—2周后产生抗体。如果这个阶段不注意防护，接触病原体还是会再次感染。”薛新颖称。

二是恢复阶段的免疫力还较低。薛新颖表示：“症状逐渐变轻或消失，意味着免疫力在和病毒的斗争中胜出。但也不能大意，因为免疫力在这场战役中有损伤。尤其是婴幼儿、老年人、有基础疾病的人等，他们的免疫力相对较低，恢复期更要留心。”

航空总医院中医科副主任医师王芳从中医角度解释道：“生病就是正气和邪气打仗。症状减轻或消失，意味着正气的胜利。虽然正气获胜，但同时也受损，需要1—2周慢慢恢复，所以恢复期的重要性不可忽视。”

“要注意的是，近期除了肺炎支原体感染，还有甲流、乙流、新冠病毒感染等多种呼吸道疾病高发。在多种病原体交织叠加的情况之下，恢复期更要做好防护，防止出现混合感染。”薛新颖表示。

“所以，呼吸道感染性疾病症状减轻或消失后也不能掉以轻心。”王芳强调，恢复期一定要好好“养一养”。

多吃“补肺”食物，避免大鱼大肉

那么，恢复期怎么养呢？“百病皆由脾胃生。恢复期是调理脾胃的关键时期。”王芳表示。

为此，恢复期一定要清淡饮食，做到少油少盐少糖。“推荐粥类、素汤面、白面馒头等易消化的食物。吃青菜尽量蒸煮或清炖。”王芳说。

王芳提醒道，恢复期饮食要避免“肥甘厚味”，也就是高热量、高糖、高油、高盐类的食物，比如红烧排骨、红烧肉。肥甘厚味易生热，增加脾胃负担。另外，也要避免寒凉食物，比如酸奶、水果等。

此外，恢复期的肺脏还比较虚弱，要多吃一些“补肺”食物。王芳解释道，中医讲“五脏对应五色”，白色食物正好对应肺脏。建议恢复期多吃清肺补肺的白色食物，如百合、藕、白萝卜、梨、马蹄、甘蔗等。要注意的是，鸡肉、鱼肉、牛奶也是白色，但属于中医上的“肥甘厚味”，恢复期要避免吃。

“过了恢复期之后可以正常饮食，但要循序渐进。”王芳表示，有些家长发现孩子不咳嗽不发烧了，马上给孩子吃大鱼大肉，甚至给甜食解馋，结果导致孩子咳嗽反复。这就是中医讲的“食复”现象——大病愈后，因饮食失节而致疾病复发。所以，恢复期一定要“管住嘴”。

针对处于恢复期的人群，薛新颖建议：去人员密集的公共场所要戴好口罩，尤其是婴幼儿、老年人、有基础疾病的人；注意室内空气流通，尽量多通风；要早睡早起，充分休息，清淡饮食，提升免疫力。

“完全恢复后，建议及时接种疫苗。”薛新颖补充道，“支原体肺炎没有专门的疫苗。既往研究提示，感染流感后产生的抗体一般持续3个月至半年。所以，在流感痊愈大概3个月至半年后，可再次接种流感疫苗。肺炎链球菌感染6—9个月后，可以再次接种肺炎疫苗。”