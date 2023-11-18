宁夏构建“15分钟养老服务圈” 到2025年底城市社区养老服务设施覆盖率达90%

中新网银川11月17日电 记者17日从宁夏民政厅获悉，为优化宁夏社区养老服务设施建设布局，构建“15分钟养老服务圈”，宁夏民政厅、住房和城乡建设厅、自然资源厅日前联合印发《关于加强社区养老服务设施建设的实施方案》(以下简称《方案》)，提出到2025年底，宁夏新建居住(小区)配建社区养老服务设施达标率100%，城市社区养老服务设施覆盖率达到90%。

《方案》提出，各级各部门要围绕四级养老服务设施网络，分级制定养老服务设施专项规划，确保城市社区养老服务设施与街道(乡镇)综合养老服务中心功能互补，共同构建“15分钟养老服务圈”。

《方案》提出，要加大资金投入力度，因地制宜对具备条件的老旧住宅小区社区养老服务设施场地，参照每百户不低于20平方米建筑面积的标准进行改造，对于小于750平方米、达不到社区日间照料中心建筑面积的场地，宁夏福彩公益金按照每平方米1600元予以改建补助；新建住宅小区应按照每百户不少于20平方米建筑面积配建社区养老服务设施用房，且单处用房建筑面积不得少于200平方米。

《方案》还提到，要规范社区养老服务设施管理使用，鼓励社区养老服务设施社会化运营，采取运营补贴、购买服务等方式，推动社区养老服务站品牌化、规范化、规模化、连锁化运营。 (记者 杨迪)