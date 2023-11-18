中西医结合治疗急性乳腺炎 山西援非凸显中医特色

中新网太原11月17日电 “Merci，Merci，Merci beaucoup！(谢谢，谢谢，非常感谢。)”多哥洛美患者向医生白璃和王红刚表示感谢，几天前，她接受了山西援非医疗队员中西医结合治疗，3天时间，其急性乳腺炎症状明显改善。

近日，该女性患者来到多哥洛美医院，找到正在当地援非的山西医疗队队长白璃，主诉右侧乳腺疼痛。白璃对患者进行问诊和物理检查，诊断其为急性乳腺炎症，建议配合使用中医疗法。

山西援非中医王红刚了解患者病情后，辨证为气滞热壅证，选择大椎、膻中等穴位进行疏风清热、散结消肿。经过3天治疗，患者病情得到缓解。

急性乳腺炎是一种常见的妇科疾病，主要表现为乳房红肿、疼痛和发热等症状。在非洲地区，由于医疗条件限制，许多患者往往无法得到及时有效的治疗，导致病情恶化，甚至引发乳腺癌等严重并发症。

随着中西医结合治疗模式的引入，这种情况正在发生改变。在这种模式下，西医主要负责疾病的诊断和基础治疗，中医则通过调理身体，改善患者的体质，以达到治疗疾病的目的。

王红刚介绍，中医在治疗急性乳腺炎方面具有独特优势。首先，中医注重整体调理，强调“治未病”，通过调理身体的阴阳平衡，提高抵抗力，预防疾病；其次，中医治疗方法多样，包括中药、针灸、推拿等，可根据患者具体情况进行个性化治疗，“中医对患者的身体伤害也小”。

中西医结合治疗急性乳腺炎的模式为非洲地区的医疗事业带来新的理念，为当地患者提供了更加全面、个性化的治疗方案。 (范丽芳 尹治华)