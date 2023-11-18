第12批援巴新中国医疗队：让中国医术在海外“落地开花”

中新网重庆11月17日电 17日，第12批援巴布亚新几内亚(下称“巴新”)中国医疗队任期工作暨援巴新微创外科医疗短期专家组总结会在重庆举行。在巴新工作期间，医疗队累计接诊病例3.15万余人次，让中国医术在受援国“落地开花”。

2022年7月24日至2023年10月15日，第12批援巴新中国医疗队在巴新首都莫尔兹比港总医院执行国家卫生援外任务。450个日日夜夜，医疗队记录了中国和巴新两国医护人员并肩守护生命的一个个瞬间。

任期内，第12批援巴新中国医疗队指导完成手术1276台次，针灸5000余人次，救治危重病患200余人次，推进中国巴新友好微创外科中心挂牌及运行，实施当地首例微创手术16项，填补了当地70余项技术空白。同时，医疗队开展临床查房2万余人次、教学查房500余次，培养带教当地医护人员300余人次，为受援国留下一支“带不走的医疗队”。

第12批援巴新中国医疗队队员刘洪波回忆，2023年6月，他在前来莫尔兹比港总医院就诊的病人中看到一个熟悉的面孔，是他在当地开展巡回义诊时曾治疗过的病人。再次见到她时，手里拿着一封送给刘洪波的感谢信。

信中写道：“刘医生，我想对你给予的帮助和专业精神表达感谢，针灸治疗对我的疼痛症状很有帮助，我希望将来能在巴新看到中国传统治疗方法的实施和发展。”读着信的刘洪波十分动容。从巴新政要到普通民众，刘洪波手执银针的身影在巴新“圈粉”无数，也让更多海外民众感受到了中医的文化与魅力。

“援外医疗不仅是医疗援助，它向世界展示中国人的智慧和精神，展示中国医生的严谨和仁爱的形象。”连续参加第11批和第12批援巴新医疗队的队员刘振球表示，通过积极参加文化交流活动，向世界展示了中国青年的自信与开放，深化两国友谊。

“回首这段时光，感慨良多，将成为我人生中宝贵的财富。”第12批援巴新中国医疗队队员杨畅说，在援外期间，中国医疗队赢得了巴新卫生部、莫尔兹比港总医院和广大患者的高度赞誉，还收获了跨越语言和肤色的珍贵情谊。

据了解，援巴新中国医疗队是派往南太平洋地区的首支中国医疗队，迄今已有20余年的历史。截至2023年11月，重庆已向巴新派遣了13批中国医疗队，共计130人次。目前，第13批援巴新中国医疗队正在受援国执行国家卫生援外任务。 (王婷婷 梁钦卿)